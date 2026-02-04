膳馨餐飲集團佈局一人食台菜「馨苑小料理」插旗北台中

▲馨苑小料理今(4)日旗艦店「松竹店」於台中北屯機捷特區開幕。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】在台灣餐飲市場逐步朝向精緻化與個人化發展之際，馨苑小料理今(4)日全新概念旗艦店「松竹店」於台中北屯機捷特區開幕。膳馨餐飲集團旗下馨苑小料理以「一人也能輕鬆享用的都會台菜」為核心定位，鎖定近年一人食與日常型餐飲快速成長的市場趨勢。

▲膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱及共同創辦人蔡馨誼。（記者廖美雅拍攝）

相較傳統台菜以多人聚餐為主的消費場景，膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱分享：「馨苑小料理透過小份量餐點設計，搭配不同風味的咖啡，讓台菜走入年輕人的視野，藉此方式將台菜的美好傳承。此次馨苑小料理松竹店並非單一據點升級，而是整合菜單設計、空間配置與會員制度的「展店模組實驗場」，目標是讓台菜從節慶餐桌，走進日常生活，成為個人用餐、商務午餐與輕社交的新選項。」膳馨餐飲集團共同創辦人蔡馨誼認為，希望台菜不僅是回憶，更是當代生活的一部分，讓忙碌的都會人隨時能品味家鄉的溫暖，更是體驗在地食材到餐桌的美好。

在空間規劃上，松竹店以現代曲線與溫潤木質調性，打造兼具隱私與開放感的都會用餐環境，特別設計單人友善座位，降低獨自用餐的心理門檻。選址位於北屯機捷特區，距舊社捷運站步行僅約1分鐘，鄰近住宅與商業機能，品牌表示預期將成為當地居民用餐與咖啡聚會的新據點。

▲馨苑小料理今(4)日「松竹店」於台中北屯機捷特區開幕。（記者廖美雅拍攝）

松竹店以客家、閩南、眷村、新住民、原住民五大文化脈絡，作為咖啡風味設計靈感，透過不同產區與焙度，轉譯出台灣文化中的風味輪廓。在咖啡專業端，馨苑選擇與業界實力備受肯定的芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關，此系列也被視為馨苑未來在咖啡商品化、跨界合作與品牌識別上的重要基礎。