膳馨餐飲集團榮獲麻油料理擂台競賽優選 以「麻油香鴨肉米糕」展現台味創新力

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】由經濟部主辦的「2025麻油料理擂台競賽」日前於南港展覽館盛大登場，匯集全台頂尖餐飲業者，以經典台味元素「麻油」為主題，詮釋台菜文化中傳統與創新的雙重精神。在眾多參賽品牌中，膳馨餐飲集團 以創意料理「麻油香鴨肉米糕」脫穎而出，榮獲優選殊榮，展現品牌深厚廚藝底蘊與對台灣味的當代詮釋力。

本屆競賽吸引全台知名飯店與餐廳報名參加，經過南北區初賽與專業評選後，最終僅20家業者入圍，競爭激烈。評審團由國內名廚施建發（阿發師）領銜，並邀請國際廚藝界知名人物——台裔名廚王凱傑（Jason Wang）及日本米其林星級主廚須賀洋介（Yosuke Suga）共同評審，評比過程結合專業廚藝、創新表現與文化詮釋等多項指標。

膳馨餐飲集團此次參賽作品「麻油香鴨肉米糕」，由行政主廚－蕭至佑帶領團隊設計。料理以傳統胡麻油為基底，融合溫體鴨肉、老薑與米酒香氣，採用古法爆香、分層入味的技法，最後搭配手工蒸製的糯米糕。整體香氣濃郁卻不厚重，層次鮮明、口感飽滿，在維持經典麻油風味的同時，也呈現出台菜的精緻化與現代感。

主廚蕭至佑表示，麻油料理不僅是冬令進補的象徵，更是台灣家庭記憶中的味道。此次參賽的初衷，是希望讓「補氣養生」的傳統料理重新融入現代生活，讓經典滋味被更多年輕世代重新認識。品牌長期推廣「從產地到餐桌」理念，本次料理所用胡麻油與宜蘭櫻桃鴨肉皆來自可溯源的在地農畜產品，實踐永續食材精神。

膳馨餐飲集團長期以「傳承台灣飲食文化」為核心，透過在地食材、職人廚藝與品牌美學，致力將傳統台味轉化為現代消費者喜愛的餐飲體驗。此次榮獲麻油料理競賽優選，不僅是對廚藝實力的肯定，更代表膳馨持續以創新手法推廣台灣味的決心。

膳馨也透露，得獎作品「麻油香鴨肉米糕」將於近期於門市限期推出，邀請民眾一同品味屬於台灣的香氣記憶。