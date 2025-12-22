膽囊腺肌症 他膽囊壁厚６倍

醫師李金德單孔腹腔鏡進行膽囊切除手術。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

49歲林姓男子因心窩悶痛與右上腹脹痛四處求醫，做過胃鏡與多次超音波僅顯示輕微胃炎或無結石異常；進一步檢查才發現膽囊壁異常廣泛性增厚達正常的6倍，電腦斷層掃描確認是臨床上常與膽結石混淆的「膽囊腺肌症」。經單孔腹腔鏡切除膽囊，術後迅速恢復，病理證實無惡性變化。

博田國際醫院肝膽胰外科主治醫師李金德表示，膽囊腺肌症屬於良性病變；但因膽囊內皮細胞與平滑肌層過度增生，使膽囊壁出現不均勻肥厚，甚至合併膽結石，有時超音波能看到類似小囊腔影像，往往讓初期診斷難度增加。

膽囊腺肌症的影像表現分成不同型態。有些病灶只侷限於膽囊底部屬於「局部型」，常在其他檢查中偶然被發現；另一類則出現在膽囊體部，形成明顯的壁層收縮，稱為「節段型」，此型態因與文獻中較高的膽囊癌風險相關，在臨床上特別受到重視。還有一部分患者屬於「廣泛型」，整個膽囊壁呈現全面性肥厚，容易掩蓋早期惡性變化，使影像判讀更加複雜。因3種類型的分布部位不同、臨床意義也不同，影像醫學的細膩觀察成了確診關鍵。

李金德提醒，膽囊腺肌症整體約占膽囊手術標本的2至8.7%，非罕見病變，50至60歲族群是好發年齡，女略多於男。若長期飯後疼痛、惡心、飽脹、背痛等反覆出現，尤其影像找不到結石卻常有膽囊炎表現者，應及早接受肝膽胰外科評估，必要時進行微創手術，大多都能恢復正常生活。