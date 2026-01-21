膽固醇偏高 多纖吃白肉用好油

蔡明劼醫師說，膽固醇偏高只要找對方法，改善數值並沒有想像中那麼難！（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

膽固醇偏高只要找對方法，改善數值並不難。新陳代謝內科醫師蔡明劼分享針對不同指標「對症下藥」，從調整生活的小習慣著手並按時追蹤，就能看到最好的成果。

一、壞膽固醇：避開雷、選對油。低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）俗稱壞膽固醇，就像血管裡的垃圾，清掉它飲食調整是第一步：

1.地中海飲食：膳食纖維是降低膽固醇的利器，多攝取高纖蔬果。蛋白質來源則以白肉（雞、魚）、豆類為主。

2.用好油：烹飪改用橄欖油、酪梨油等富含「不飽和脂肪」的植物性油脂，遠離豬油、奶油、棕櫚油等「飽和脂肪」較多的油脂。

3.避雷區：少吃紅肉，尤其避開加工肉品（香腸、培根）、肥肉、皮及炸物。

4.如果飲食控制效果有限又暫時不想吃藥，可以考慮補充紅麴保健品，有機會達到部分改善。假如降幅不如預期，要尋求醫療協助。

二、好膽固醇：動起來，沒捷徑。高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）是血管的清道夫，HDL過低多因平時不愛運動。改善秘訣別無他法，為規律的有氧運動。另外，戒菸、少飲酒也對提升HDL有幫助。

三、三酸甘油脂（TG）：為身體的油脂儲備，TG過高通常跟攝取的熱量、糖分、或油脂過剩有關。少吃糖、精緻澱粉（麵包、甜點）、與炸物，搭配規律運動。若不想吃藥可嘗試補充魚油保健品，必要時仍應尋求醫療協助。