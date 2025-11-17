膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬

膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。

膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？

功能醫學醫師劉博仁指出，很多人都擔心吃蛋會害膽固醇變高，其實一天吃一顆雞蛋不會有太大影響，不過烹煮方式可是關鍵，不要油炸，也別油煎蛋，最好還是吃水煮蛋。他也特別分享一篇巴西聖保羅學者的研究，分別將雞蛋「水煮」和「油煎」，然後放著觀察膽固醇變化。

廣告 廣告

看更多：鳥蛋好營養！補蛋白補鐵好物 鵪鶉蛋這樣吃膽固醇不過量

油煎蛋的氧化膽固醇含量明顯較高

結果發現油煎蛋中的「氧化膽固醇」含量明顯升高。這種氧化物質會促進血管發炎和硬化，成為心血管疾病的潛在風險因子。更值得注意的是，加熱時間越長、溫度越高，或是煮好後放置時間越久，產生的氧化膽固醇就越多。相較之下，水煮蛋產生的氧化物質較少，對健康的影響也較小。

看更多：80歲男虛弱需人攙扶「自認最後一次回診了」醫囑每天吃5顆水煮蛋竟不藥而癒

膽固醇偏高適合一天一顆水煮蛋

對於膽固醇偏高的人群，劉博仁建議，每天可以適量攝取一顆雞蛋，因為雞蛋富含優質蛋白質和多種營養素。然而，烹調方式的選擇至關重要。水煮蛋、蒸蛋或蛋花湯等低溫烹調方式是較佳選擇。

荷包蛋或炒蛋若用油量少，且烹調時間短，也屬於相對安全的烹調方法。但應盡量避免油煎蛋、炸蛋或鍋邊焦香蛋等高溫高油烹調方式，這些方法會增加氧化膽固醇的產生。

膽固醇太高怎麼辦？飲食對策快看

除了正確食用雞蛋外，膽固醇管理還需要全面考量整體飲食結構。劉博仁特別提醒，膽固醇高的人士應特別注意避免攝取反式脂肪和加工食品，同時減少飽和脂肪的攝入。這些食物比雞蛋本身對膽固醇水平的影響更為顯著。透過科學的飲食選擇和烹調方式，即使是膽固醇偏高的人群，也能安心享用營養豐富的雞蛋。

看更多：海上鮮絹玉子／脂肪肝剋星！蒸蛋、豆腐、海鮮蒸7分鐘搞定護肝餐

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

更多健康2.0報導

中醫博士早餐都吃它抗衰老！飯粥＋1湯品增強腎功能、身體變好

脫臼不止一次！醫揭「反覆脫位」隱憂 持續發作恐造成關節退化

59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章