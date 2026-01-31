膽固醇越低越好？秀傳醫院研究：過低恐增失智風險
去醫界多強調降低膽固醇以保護心血管，但彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼最新研究發現，對60歲以上長者而言，膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能增加失智風險。該發表於國際權威期刊研究提醒，膽固醇控制應講求「平衡與穩定」，而非一味追求低數值。
彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼提出反思，強調膽固醇是人體五大必要營養素之一，更是大腦神經傳導與記憶力執行的關鍵原料。他呼籲，膽固醇控制應首重「平衡」，而非盲目追求低數值，以免失去對身體的保護機制。
這項研究運用台灣「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」，分析了2,452位60歲以上長者的臨床資料，平均追蹤近3年。研究發現，膽固醇數值與失智風險呈現「U型關係」，意即過高或過低都不好。特別值得注意的是，若長輩的高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）或三酸甘油脂在短時間內大幅下降，與認知功能快速退化有高度相關；而在身體虛弱的高齡族群中，三酸甘油脂偏低更與失智風險上升有明確關聯。
邱百誼主任解釋，膽固醇是神經細胞膜與突觸功能的重要成分。對高齡者來說，膽固醇異常下降可能反映出營養不良或潛在疾病，是認知退化的早期警訊。他強調，膽固醇的「平衡與穩定」比追求極低數值更重要，臨床醫師在為長者進行健康管理時，應綜合考量其身體功能與長期數值變化。
儘管研究提出新觀點，邱百誼主任也特別提醒民眾，切勿因此自行停藥或調整降膽固醇藥物。正確做法應是定期追蹤數值，若發現體重不明原因下降或體力衰退，應主動就醫，與醫師討論適合個人年齡與健康狀況的控制目標，才能達到真正的健康平衡。
