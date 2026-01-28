膽固醇越低越好？ 醫：研究顯示高齡者過低恐增失智風險

膽固醇不是越低越好，台灣大型研究示警：高齡者過低恐增失智風險。圖／記者鄧富珍攝





隨著台灣正式邁入高齡社會，失智症已成為重要的公共健康議題，也為家庭照護帶來沉重負擔。長期以來，醫界多將「降低膽固醇」視為預防心血管疾病的核心策略，但近年研究逐漸發現，膽固醇對大腦健康與認知功能的影響，可能比過去想像得更為複雜。

彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼，近日於國際權威期刊《Alzheimer’s Research Therapy》發表研究指出，在高齡族群中，膽固醇「過低」或「短期內快速下降」，反而可能增加失智症發生及病程惡化的風險，顛覆過往「膽固醇越低越好」的單一觀念。

膽固醇不是越低越好，台灣大型研究示警：高齡者過低恐增失智風險。圖／彰化縣政府提供

該研究運用台灣「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料，納入2,452位60歲以上長者，平均追蹤近3年，分析總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂的基線數值與追蹤期間變化，並探討其與失智症發生及病程進展之關聯。

研究結果顯示，膽固醇與失智風險之間呈現明顯的「U型關係」，亦即膽固醇過高或過低，皆可能增加失智症風險。其中，膽固醇數值在短期內出現大幅下降者，失智症惡化的風險尤為顯著。進一步分析也發現，HDL-C與三酸甘油脂若在短時間內明顯下降，與認知功能快速退化高度相關；在身體較為虛弱的高齡族群中，低三酸甘油脂與失智症風險上升的關聯更為明確。

邱百誼指出，膽固醇不僅與心血管健康相關，更是神經細胞膜結構與突觸功能的重要成分。對高齡者而言，膽固醇異常下降，可能反映營養不良、身體衰弱或潛在疾病，是認知退化的早期警訊之一。他提醒，臨床上進行高齡者膽固醇管理時，不宜僅以單一數值作為目標，應同時評估數值的穩定性、身體功能與整體健康狀況。

在公共健康層面，研究也為失智症預防提供新的思考方向。膽固醇變化趨勢，可能成為早期辨識高風險族群的重要指標，有助於及早介入、延緩失智症進展。研究團隊強調，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理，才能兼顧心血管與腦部健康。

