膽固醇、血糖都正常...還是又累又喘？醫揭「血液太黏」才是問題

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，許多民眾膽固醇、血糖都有控制，卻仍感覺循環不順、容易疲累、走路易喘、專注力下降，這些症狀並非錯覺，而是血液黏稠度升高的警訊。

許多藥物能明顯降低心肌梗塞與中風風險，不只是因為降低數字，而是改善血液流動。（圖／Photo AC）

張家銘表示，2026年發表在《Microvascular Research》的綜論研究顯示，血液黏稠度可能是串連高血壓、高血糖、高膽固醇、慢性發炎等心血管風險的關鍵指標。血液變得黏稠時，流動阻力增加，血管內皮承受的摩擦力與剪切壓力改變，整個循環系統就像遇到交通尖峰時段變得擁擠。

他指出，特別在血管彎曲或分岔處，血流容易變慢、變亂，內皮細胞長期受刺激，發炎訊號慢慢累積，斑塊便在這種不順的流動中一點一點堆積。該研究整理的大量證據顯示，高血糖與糖尿病會讓紅血球吸水膨脹，變形能力下降；低密度脂蛋白膽固醇與三酸甘油脂會增加血漿黏度與紅血球聚集；吸菸、肥胖、久坐生活、慢性發炎，甚至新冠病毒感染，都會把血液推向高黏稠狀態。

特別在血管彎曲或分岔處，血流容易變慢、變亂，內皮細胞長期受刺激，發炎訊號慢慢累積。（圖／Photo AC）

張家銘表示，許多藥物能明顯降低心肌梗塞與中風風險，不只是因為降低數字，而是改善血液流動。他汀類藥物不只降低膽固醇，還能改善紅血球變形能力；纖維酸類藥物透過降低纖維蛋白原與三酸甘油脂，也能改善血液流動性。

他建議，改善血液黏稠度可從生活實踐。首先是讓血糖波動變小，固定進食節奏、避免整天零食不斷。其次是攝取高品質Omega-3脂肪酸，能重新布置細胞膜，讓紅血球恢復彈性。規律運動能恢復血流剪切力，內皮細胞會釋放保護訊號。充足睡眠能讓發炎訊號下降、氧化壓力降低，紅血球與內皮細胞才能真正修復。

張家銘表示，目前大多數醫院還沒有常規測量血液黏稠度的儀器，但可透過紅血球沉降速率、高敏感度發炎蛋白、血比容、纖維蛋白原、三酸甘油脂，以及血糖與糖化血色素，來重建一個人的血液流動體質輪廓。

