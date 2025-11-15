膽固醇一飛沖天！醫嚇阻：吃鍋3大地雷＝血管灌油

生活中心／吳宜庭報導



天氣逐漸轉冷，許多人都會用暖呼呼的火鍋來暖身，但若吃法不當，恐怕補身不成，反傷身。雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒近日分享一名門診案例，一名患者在立冬連續三天吃火鍋，回診時膽固醇竟從180 mg/dL飆升至260 mg/dL，還被檢出輕度脂肪肝。卓韋儒直言，台灣人普遍喜歡「高油、高鹽、狂喝湯」的進補方式，等同於在替血管「灌油」，一塊肥肉甚至可以說是心血管地雷！





吃鍋3天「膽固醇狂飆260」！醫示警「3地雷＝血管灌油」：藥膳湯是腎臟殺手！

火鍋「灌油」三部曲：心、肝、腎全受傷！（圖／翻攝自卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸臉書）

卓韋儒在臉書指出，許多人以為吃火鍋加藥膳或喝濃湯是補身，但其實暗藏健康危機。他整理「火鍋灌油三部曲」，首先是肥肉，是名副其實的心血管地雷。根據《Journal of Clinical Lipidology, 2024》研究，一次高脂餐就可能讓壞膽固醇（LDL）飆升25%至30%，讓血管瞬間承受爆表壓力。第二是藥膳湯，別被「補」字迷惑，一鍋藥膳湯的鈉含量常突破4000毫克，腎臟必須加班排鹽，隔天容易水腫疲倦。第三是濃湯，因為每200毫升濃湯含油又含鹽，全靠肝臟處理，長期喝下來容易造成脂肪肝。上述三種錯誤飲食方式疊加，心臟、腎臟與肝臟幾乎全被推向負荷極限。





為讓民眾能健康享受火鍋，卓韋儒提出「安心涮鍋3秘笈」。第一是選擇「湯底減鹽」，例如清湯或昆布湯，盡量避免麻辣及藥膳湯底；第二是掌握「先菜後肉」原則，蔬菜先煮能吸附油脂，並建議肉類選擇雞胸肉或魚片減少負擔；第三則是「絕對禁湯」，若想喝湯應在下肉前先舀一碗清湯，避免喝下滿滿油脂與鈉。醫師提醒，火鍋雖美味，但吃法錯誤等同讓身體連續承受高油高鹽轟炸。

原文出處：吃鍋3天「膽固醇狂飆260」！醫示警「3地雷＝血管灌油」：這湯是腎臟殺手！

