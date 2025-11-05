膽大包天！全台唯一寶石珊瑚媽祖遭竊 初估損失上千萬

全台唯一寶石珊瑚媽祖廟「進安宮」遭竊，媽祖身上黃金項鍊與高價珊瑚飾品全被偷。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 宜蘭南方澳的全台唯一寶石珊瑚媽祖廟「進安宮」今日遭竊，男子疑似破壞三樓空氣窗潛入廟內，一口氣盜走「珊瑚媽祖」神像上的黃金項鍊與高價珊瑚飾品，初估損失高達2000萬元，警方目前已掌握嫌犯身分，正全力追緝中。

南方澳進安宮是當地重要信仰中心，16年前打造全台首座寶石珊瑚媽祖，神像外鑲黃金，身高約142公分，重約6百公斤，當時由馬英九前總統親臨開光。

此次遭竊包括五鳳冠帽頂級深桃紅珊瑚珠120克拉2顆、後方督守鳳銜10串深紅寶石珊瑚珠簾、兩側鱉頭金鎖、桃紅寶石珊瑚串以及披肩下的四時如意珊瑚珠串等，初估市值高達上千萬元。甚至竊賊還連同擁有三百多年歷史、開基老媽祖所佩戴的頂級珊瑚串珠也偷走。

廟方在臉書公布竊案畫面，今日凌晨一名身穿黑衣帽T竊賊從三樓氣窗潛入，在廟內逗留約50分鐘。警方指出，經調閱監視器，發現竊嫌作案後搭乘計程車沿北宜公路逃逸，嫌犯身分仍待調查，現正全力追緝中。

廟方痛批「自『寶石珊瑚媽祖』奉祀安座以來已滿16週年，慈光庇佑、信徒遍佈海內外，信仰根植人心。如今竟有人闖入內殿，竊取媽祖聖物，此舉不僅對神明極度不敬，更是對全民信仰的嚴重褻瀆。」

