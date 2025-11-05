膽大包天！南方澳進安宮「珊瑚媽祖」被偷 估損失上千萬

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭南方澳的進安宮是全台灣第一座打造寶石珊瑚的媽祖廟，沒想到今（5）日凌晨遭到竊賊闖入，殿內的珊瑚媽祖，身上的金項鍊與珊瑚配飾全被偷光，廟方初估損失高達2000多萬元。警方獲報後趕緊到場處理，目前已經掌握竊賊的身分，正在全力追緝中。進安宮附近的南天宮，也有一座聞名全台的金媽祖，如今隨著金價上漲，金媽祖市價飆破8億元。宜蘭蘇澳不只香火鼎盛，也帶動了周邊觀光產業發展，像是計程車博物館和蠟筆城堡，也都是當地的特色景點。

小偷像蜘蛛人一樣，從氣窗口爬進進安宮，把媽祖神像上的配件，一件件拿下，南方澳進安宮總幹事賴桂美說：「(被偷的)大部分都是圓珠的部分，這兩個都用鑽的拔掉，這裡有兩條白色搭配黃金的配飾。」小偷拔走媽祖頭上的2顆珊瑚珠，連同背後的珊瑚項鏈，前面的4串白色珊瑚與黃金，以及2串珊瑚串珠全都偷，就連正後方開基媽祖身上的珊瑚項鏈也沒放過，目前初估損失超過2000萬。

被偷的廟宇，是全台首座打造寶石珊瑚媽祖的宜蘭南方澳進安宮，而另一邊距離不到500公尺的南天宮還有這一尊媽祖，頭帶華麗通天冠，左右兩側還有金色的日月扇，信徒雙手持香虔誠參拜，這尊金媽祖當年斥資8千多萬，用了203.8公斤的純金打造，如今隨著金價上漲，金媽祖市價飆破8億元，吸引不少遊客慕名而來。

民眾VS.記者說：「(知道全身都黃金做的嗎)，知道啊，我們每一年都來，現在金子很貴啊。」英國遊客尼爾說：「我們特別來這邊，因為這是很有名，很歷史悠久的宮廟。」不只香火鼎盛，宜蘭蘇澳的觀光景點也很多，像是全球首座以計程車為主題的博物館，館內有將近2千件計程車收藏品，還有創意十足的迴轉計程車，計程車博物所解說員莊小姐說：「黑色那台是英國的計程車，那德國，阿旁邊那個是法國。」

還有這座蜡筆城堡，咻一下溜下，五彩繽紛的旋轉溜滑梯，刺激又好玩，蜡藝館訪經理邱蟬說：「這個的話，目前是全台灣最大的室內溜滑梯。」拿起畫筆盡情揮灑色彩，DIY活動讓大朋友小朋友都玩得開心，蘇澳東臨太平洋，居民多以討海為生，媽祖也成了當地的重要信仰，帶動起周邊的觀光產業發展。

