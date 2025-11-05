膽大包天！南方澳進安宮「珊瑚媽祖」被偷 估損失2千萬

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭南方澳的進安宮是全台灣第一座打造寶石珊瑚的媽祖廟，沒想到今(5)日凌晨遭到竊賊闖入，長年保佑漁民及當地民眾的珊瑚媽祖，身上的金項鍊與珊瑚配飾全被偷光，廟方初估損失高達兩千多萬元。警方獲報後趕緊到場處理，目前已經掌握竊賊的身分，正在全力追緝中。

身穿帽T的男子戴著口罩與眼鏡，把自己包緊緊，鬼鬼祟祟東摸西摸地從神像上，將配飾一件一件拿下，真的膽大包天，別人是在太歲頭上動土，他是在媽祖身上偷東西，珍珠項鍊一個都不放過，南方澳進安宮總幹事賴桂美說：「(被偷的)大部分都是圓珠的部分，這兩個都用鑽的拔掉，這裡有兩條搭配黃金的配飾。」

廟方表示，小偷是用鉗子犯案，媽祖頭上的5顆珊瑚珠，被拔走2顆，背後10串紅色珊瑚項鏈也被偷了，另外前面的4串白色珊瑚與黃金，以及2串珊瑚串珠，正後方開基媽祖身上的珊瑚項鏈，都難逃小偷的毒手，目前初估損失超過2000萬。

被偷的廟宇，是全台首座打造寶石珊瑚媽祖廟，宜蘭南方澳進安宮，5號凌晨12點多，小偷從廟後方的馬路爬遮雨棚，再從廟裡的空氣窗潛入，把珊瑚媽祖身上可以拆的配件通通拆下，身手矯健加上從氣窗口進來，廟方研判小偷應該是外型瘦弱的年輕人。

南方澳進安宮總幹事賴桂美說：「這是媽祖的信物，珊瑚它本來它的銷售管道，它就是有限，現在大家都知道這是珊瑚媽(祖)的東西，要收人家也不敢收。」廟方無奈地說，過去進安宮也有失竊紀錄，所以後來有加裝保全。

沒想到還是被宵小入侵，希望小偷將這些，媽祖的信物通通還來，因為比起價錢，他們更擔心後續修復不容易的問題，而警方獲報後也馬上到場處理，目前已經掌握男子的身分，也在大門入口處拉起封鎖線，不僅要找回失竊寶物，還要將小偷繩之以法。

