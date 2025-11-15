膽大包天！文雅畜牧場竟偷賣毒雞蛋 食藥署怒喊「追究責任」

衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）在 11 月 14 日 21 時 05 分接獲臺中市食品藥物安全處(下稱臺中食安處)通報，該處於 11 月 10 日到轄內 「龍忠蛋行」 抽驗源自文雅畜牧場（下稱案例場）之雞蛋檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone) 含量 0.05 ppm(殘留容許量標準 0.01 ppm)與規定不符。經查，該雞蛋竟是在 11月 9 日由案例場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任 。

文雅畜牧場竟在 11月 9 日偷偷賣毒雞蛋給龍忠蛋行，再次被查驗。 （圖／彰化縣政府）

臺中食安處於11 月 10 日稽查當日 ，已命龍忠蛋行立即下架、回收、停止販售來源自案例場的所有雞蛋。

食藥署於11月4日已通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。食藥署在接獲臺中食安處通報，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

食藥署再次強調文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

