《膽大黨》原唱 AiNA THE END亞巡台北場敲定！ 搶票時間出爐

日本創作歌姬AiNA THE END啟動首次亞巡演唱會「PICNIC」 ，台北站在5月11日於Legacy Taipei登場，這也是AiNA THE END首度以官方形式展開亞洲巡演，巡演城市涵蓋台北、曼谷與首爾，並於亞洲段結束後回到日本展開國內場次，象徵她正式邁向國際舞台的重要里程碑。

AiNA THE END於2015年以「無伴奏龐克偶像團體」BiSH成員身分出道，憑藉沙啞卻極富情感層次的嗓音，迅速成為團體最具代表性的靈魂人物之一。2021年，她發行全創作個人專輯《THE END》，正式展開個人音樂生涯，並以創作歌手身分在日本樂壇建立鮮明風格。其音樂橫跨搖滾、流行與另類聲響，歌詞真摯直接，情緒張力極強，被譽為當代最具感染力的日本女聲之一。

創作歌姬獻聲動畫！為《膽大黨》、《藥師少女的獨語》唱主題曲

她亦為多部重量級動畫、電影與電視劇獻唱主題曲，包括《機動戰士鋼彈 水星的魔女》、《藥師少女的獨語》、《劇場版物怪：唐傘》與動畫《膽大黨》第二季等作品。2025年推出的單曲〈革命途中 – On The Way〉一舉引爆全球社群平台，總播放次數突破15億次，更屢屢攻佔日本告示牌以及美國告示牌排行榜，展現她在日本與國際市場的高度影響力。

除了音樂成就，AiNA THE END 在戲劇與舞台領域亦備受矚目。2022年，她主演百老匯音樂劇《珍妮絲》日本首演中，飾演主角 Janis Joplin；2023年10月於岩井俊二執導電影《祈憐之歌》中首度擔綱電影主角，並憑該片獲得日本電影學院獎新人演員獎等多項肯定，展現其跨界實力。

2025首登日本紅白！亞巡全面啟動

近年來她的巡迴與專場演唱會場場售罄，包括首次登上日本武道館的「ENDROLL」專場，以及2024年在台灣舉辦的首場個人海外演唱會，皆締造一票難求盛況。

2025年起，她接連完成「Hedgehog Smile」、「革命途中」等日本全國巡演，並受邀參與超過20場大型音樂節與活動 Summer Sonic、VIVA LA ROCK、MTV VMAJ 等大型音樂節舞台，更是再串流平台登上24個國家的Spotify前50名排行榜，每月最高聆聽人數高達517萬人的佳績，進一步奠定其在當代亞洲樂壇的領銜地位。

本次「AiNA THE END LIVE TOUR 2026 – PICNIC –」台北站，將以最貼近觀眾的舞台形式呈現，完整展現她極具爆發力與情感層次的現場魅力。結合代表作與全新編制演出，AiNA THE END 將帶領台灣樂迷走進她獨一無二的音樂世界，活動票價為新台幣2600元，1月28日上午10點寬宏售票開賣。



