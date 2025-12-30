膽太大？大陸軍演 他喊：我漁民出海捕土魠魚「夜入30-50萬」

2025年12月30日澎湖縣／澎湖貓嶼南海域，29日晚我漁船照樣出海作業，漁火比往常冬季來的更多。（花嶼居民提供／許逸民澎湖傳真）

中共解放軍東部戰區昨（29）日突宣布開展「正義使命-2025」演習，並公告會在今日早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。搞得漁會看到軍演訊息，透過漁業電台廣播，要漁民緊急收網避讓，等軍演結束後再作業。但也有漁民不在意軍演，仍出海捕魚，還說昨天一晚捕了60多條土魠魚賣了30幾萬元。

大陸昨宣布軍演，此次影響我民眾航班交通、捕魚等生活日常。但漁民昨晚在澎湖花嶼南，也是共軍畫設的軍演區域捕魚，漁火點點也比平常冬季來的多，讓花嶼有居民見狀，在臉書放上影片說「我漁民照樣出海捕?魠，夜入30-50萬」。

貼文的花嶼居民說，因為看到大陸又要軍演的新聞，加上澎湖區漁會還特別廣播呼籲我漁船先收網離開軍演區，所以昨晚特別好奇察看海上作業情形，沒想到冬天的海上，貓嶼南海域的漁船還突然增多，漁火點點，似乎不受大陸武嚇影響。

不過，他也問了居民，說前一天有漁民一晚捕了60多條土魠魚賣了30幾萬元，所以29日晚才突然變得那麼多船。

有關此次圍台軍演，美國總統川普最新表示，他並不擔心中國在台灣附近舉行的實彈演習，大陸領導人習近平也沒跟他說。此外，昨天台股大盤在台積電大漲20元帶動下，盤中觸及28841點、終場上漲254點收28810點，續創新高。但依中共軍方公告，今會有實彈演習。

