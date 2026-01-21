膽敢不給美國面子! 馬克宏帶頭拒絕參加「這組織」 川普詛咒 : 他很快會下台

法國總統馬克宏(右)帶頭拒絕參加美國總統川普所籌組的加薩和平委員會。 圖 : 翻攝自環球時報

[Newtalk新聞] 法國總統馬克宏當地時間 19 日公開表態拒絕加入美國總統主導的加薩「和平委員會」，理由是擔心該委員會意圖取代聯合國。川普隨即威脅對法國葡萄酒香檳徵收 200% 關稅。

美媒《彭博社》 20 日稱，「和平委員會」顯然開局混亂——歐洲盟友公開質疑，以色列明確表態反對。法國《回聲報》稱，「和平委員會」在多個方面正引發困惑與爭議，包括支付 10 億美元獲得該委員會永久成員席位。此外，美國的西方盟友擔心的一幕在上演：莫斯科也收到了川普的邀請函。

據美國《政治新聞網》 ( Politico ) 歐洲版 19 日報導，馬克宏的辦公室當天在一份聲明中表示，法方拒絕加入加薩「和平委員會」，原因是擔心由川普擔任主席的「和平委員會」將擁有超出加薩地帶過渡治理範圍的廣泛權力，並破壞聯合國框架。聲明稱，該委員會的章程「超越了加薩的框架，提出了嚴重的問題，特別是關於聯合國的原則和結構，而這些原則和結構不容置疑」。

加薩的重建工程，潛藏巨大的商業利益。圖為加薩地區的難民營。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

同一天，法國外長巴羅在巴黎發表演講時特別提到，「和平委員會」章程授權其「在加薩及其他地區」行使職權，並賦予主席「極為廣泛的權力」，這令人感到憂慮。巴羅表示，作為委員會主席，川普將有權批准成員資格、自行指定繼任者，並可否決委員會多數成員通過的決議，「這與《聯合國憲章》相去甚遠」。

19 日，當有記者告訴川普馬克宏拒絕加入「和平委員會」時，川普問道：「他真的那麼說？也沒人想要他，因為他很快就會下台。」據《華爾街日報》20 日報導，川普接著說：「我會對他的葡萄酒和香檳酒徵收 200% 的關稅，他會加入的，但他可以不加入。」

白宮 16 日宣佈成立加薩「和平委員會」。法國《回聲報》 19 日報導稱，實際上，川普正通過其「和平委員會」拼湊一個龐大的全球棋局。這個新機構最初主導加薩地帶的重建工作，但其最終目標是打造一個可替代聯合國、由美國主導的全球衝突解決機制。

和平委員會的功能，隱藏著取代聯合國的企圖，圖為美國總統川普在聯合國大會致詞。 圖：達志影像／美聯社

到目前為止，川普向大約 60 個國家和國際組織發送了入會邀請函。《路透社》 19 日稱，除了法國，德國、義大利、匈牙利、澳大利亞、加拿大、歐盟委員會以及中東主要大國的領導人均在受邀之列。

不過，多數受邀國態度謹慎，擔憂該委員會可能會破壞聯合國的工作。一名西方外交官直言：「這是一個無視《聯合國憲章》基本原則的『川普式聯合國』。」

美國《彭博社》 20 日稱，對於邀請，歐盟委員會主席馮德萊恩稱「暫不答覆」。目前，歐洲盟友正在努力修改條款並協調應對措施，同時還試圖說服阿拉伯國家也遊說川普做出改變。一名知情人士表示，由於正值涉及烏克蘭的談判敏感時期，且川普威脅要吞併格陵蘭島，這些對話尤其具有挑戰性。不少西方國家不確定該如何回應，又不想冒犯川普。不過，他們沒有太多時間考慮……

