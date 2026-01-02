膽敢偷拍小王子？！女模私拍川普么兒拜倫照 傳將被梅蘭妮亞逐出俱樂部

美國總統川普帶著小兒子拜倫參加海湖莊園的聖誕派對和跨年派對時，有民眾拍攝照片後上傳網路，據傳惹怒第一夫人梅蘭妮亞。(翻攝X平台)



美國總統川普的么兒拜倫從小就是媒體關注焦點，母親、第一夫人梅蘭妮亞非常保護兒子隱私。但最近有兩名女模在佛州海湖莊園偷拍拜倫的影像上傳社群媒體，據說惹怒了梅蘭妮亞，很可能將她們逐出俱樂部成員行列。

「每日郵報」報導，美國兩名女模特兒上月底在海湖莊園舉辦的聖誕晚會上偷拍拜倫（Barron Trump）照片。照片中的拜倫已比父親川普高出一個頭，身形也更壯碩。

美國總統川普的么兒拜倫(左)在海湖莊園參加聖誕和新年派對時被賓客偷拍照片上傳群媒體，據說引起第一夫人梅蘭妮亞的不滿。翻攝每日郵報

海湖莊園內部一名知情者表示，梅蘭妮亞（Melania Trump）高度重視拜倫的隱私。該人士說：「梅蘭妮亞說得很清楚，拜倫的隱私不容侵犯。任何人被發現偷攝影畫面或偷拍照片，都得面臨即刻後果，很可能被永久禁止進入俱樂部內。」

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞在佛州海湖莊園舉辦跨年派對。路透社

另一名知情人士說：「對外的訊息很清楚：不准拍影片、不准外洩。家族私下場合不得公開。」

現年19歲的拜倫是川普與梅蘭妮亞的獨子，也是川普5名子女中年紀最小的。川普在拜倫10歲時首次當選總統，展開執政的第一任期，而拜倫當時也是唯一跟著他一起住進白宮的未成年子女。

拜倫進入青少年後迅速抽高，身高達206公分。

和父親不同的是，拜倫行事相當低調，鮮少在鏡頭前曝光。一名參加海湖莊園新年派對的賓客透露，拜倫在派對上緊跟著父親身後，幾乎沒有開口說話。另有媒體觀察，拜倫似乎只和年紀相仿的姪子說話時才罕見笑容。

據報導，就讀紐約大學商學院的拜倫原本住在紐約市曼哈頓區的川普大樓通學。但升上二年級後，因為上課地點改在紐約大學的華府校區，拜倫已搬進白宮和父母同住。

有消息指出，拜倫和父親一樣對從商有極大興趣，正積極發展自己的事業。

