膽結石可以用胃鏡拿掉？醫揭真相：位置不對根本拿不到
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰指出，臨床上經常遇到民眾將膽結石與膽管結石混為一談。結石長的位置不同，引發的症狀、治療方式與急迫性也截然不同。
黃柏翰解釋，要釐清這個問題，首先要認識膽道系統。肝臟製造膽汁，儲存在膽囊如同儲水槽，進食後膽囊收縮，將膽汁經由總膽管如同主要水管排至十二指腸幫助消化。
黃柏翰說明，膽結石是指結石安靜地待在膽囊內，許多人可能終身沒有症狀。但當結石卡住膽囊出口時，會造成膽囊炎，其典型症狀為右上腹在進食油膩食物後感到悶痛或絞痛，有時伴隨發燒，主要治療以外科腹腔鏡膽囊切除術為主。
黃柏翰表示，當結石從膽囊掉落，卡在總膽管這條主要幹道上，就稱為膽管結石。這會導致膽汁無法排出，進而引發細菌感染，演變為膽道炎，這是較為兇險的急症。其典型症狀包含發燒畏寒、右上腹痛，以及黃疸，包括皮膚變黃、眼睛變黃、茶色尿，若不及時處理，可能引發敗血症，危及生命。
黃柏翰說明，民眾常問的內視鏡取石是指逆行性膽胰管攝影術及取石術（ERCP）。ERCP是一種經由口腔的進階版胃鏡技術，醫師會將內視鏡伸入十二指腸，找到膽管的開口，再透過X光攝影確認結石位置，並使用特殊的器械將總膽管中的結石取出，使其排入腸道。
黃柏翰解答民眾的兩大疑惑，第一，ERCP主要用於處理總膽管，無法伸入膽囊內取出膽結石，因此膽囊炎仍需外科手術。第二，腹腔鏡手術是處理腹腔內的膽囊，而ERCP是從消化道內處理膽管，兩者位置與路徑完全不同，因此難以在膽囊手術時簡單地順便處理膽管結石，若要同時處理，手術範圍及傷口勢必會擴大，手術時間也會延長。
黃柏翰提醒，如果病患同時有膽囊結石與膽管結石，特別是已經出現發燒、黃疸等膽道炎症狀時，通常會建議先做ERCP。目的是優先打通阻塞的總膽管，引流受感染的膽汁，解除敗血症的危機。等到感染控制穩定後，再由外科醫師安排膽囊切除手術，移除結石的根源。
黃柏翰呼籲，預防膽結石應從日常飲食做起。平時應定時定量，避免暴飲暴食、別吃太過油膩的食物，並應控制膽固醇及避免長時間空腹。如此能讓膽囊適度收縮運作，膽汁較不濃稠、不易沉積，以減少膽結石的產生。
黃柏翰建議，對於已知有膽結石或曾發生膽道結石的民眾，應定期接受腹部超音波檢查追蹤。也特別提醒民眾，若突然出現持續性的右上腹劇痛，尤其是飯後、發燒畏寒，或是觀察到皮膚變黃、茶色尿等黃疸症狀時，這可能是膽囊炎或膽道炎的急性發作。此時切勿忍耐，應立即尋求消化內科專科醫師的診斷與協助，以免錯過黃金治療時機。
