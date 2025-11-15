膽結石最常導致「膽管阻塞」！ 醫示警：「這些飲食」習慣風險高

黃疸合併發燒腹痛 醫：恐已是急性膽管炎 (圖/TVBS)

如果飯後出現右上腹疼痛、黃疸、噁心想吐、甚至全身皮膚與眼白發黃，小心這不只是消化不良，而可能是膽管阻塞的警訊，值得注意的是膽管一旦受阻，膽汁無法順利排出，不僅會引起劇烈腹痛，更可能導致感染、膽管炎、甚至肝功能衰退。

黃疸合併發燒腹痛 醫：恐已是急性膽管炎

TVBS資深醫藥記者蔣志偉專訪臺大醫院外科部教授 黃凱文，他表示膽管阻塞最常見的原因，是因為膽臟結石掉下來塞到了膽管，又或者是長了良性或惡性腫瘤，甚至在有些落後地區，例如寄生蟲跑到了膽管中，也可能造成膽管阻塞。膽管阻塞的常見的原因是以上這些，不過他的表現一般就是出現黃疸，甚至他沒有很厲害的黃疸，可是有一些症狀也可以讓你暗示或提防說，其實你出現在膽管阻塞。

不吃早餐膽結石風險升 醫師:務必規律飲食!

肝臟每天都會分泌膽汁，膽汁經由膽管然後進入腸道，陽明交大醫院外科部主治醫師 莊富傑表示如果總膽管出現狹窄或是阻塞不通，導致膽汁無法進入腸道，就會產生所謂的就是膽管阻塞。膽管阻塞最常見的症狀就是黃疸，患者的皮膚跟眼白會明顯發黃，尿液會呈現茶色。黃疸如果合併上腹痛跟發燒、胃寒等現象，很可能已經造成所謂的急性膽管炎，需要緊急處理。

高雄秀傳醫院新陳代謝科主任陳昱勳指出臉色蠟黃不只是氣色不好而已喔，更要擔心有沒有可能是膽管阻塞的症狀， 尿液的部分會出現茶色尿，如果發現呢喝了很多水，但尿液的顏色還是很濃黃，這有可能是因為膽紅素呢，透過因為膽管阻塞就透過腎臟來排除，導致造成這個茶色尿。

黃疸合併發燒腹痛 醫：恐已是急性膽管炎

黃疸通常發生在肝硬化嚴重的病人身上，膽汁是從肝臟製造儲存在膽囊裡，最後分泌到腸胃道裡幫助消化。

彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師 傅重睿表示例如如果是肝臟出了問題，那就是最常見的肝硬化的病人，那他們就會造成黃疸指數比較高。另外如果是分泌過程中，或是說排出過程出了問題，就像是膽結石。或是說有些人有反覆著胰臟炎，那這些也會造成黃疸膽汁排不出來，累積在身體裡面變成黃疸，最後如果是消耗問題，例如溶血破壞，或者是說自體免疫攻擊自己身體的部分的話。這些也會造成黃疸的表現。

膽管阻塞常見的原因有，結石 腫瘤或者是發炎，東元綜合醫院腸胃肝膽科主任 鄧堯州表示一旦民眾有膽管阻塞的情形，可能會引起上腹或右上腹一陣陣，或者是持續的悶脹痛，那可能會痛到背部或者是右肩胛骨的地方，嚴重的話甚至會有發燒的情形。那這些膽汁無法流入我們的腸道的話，那會讓我們的便便，無法呈現正常的棕黃色。

黃疸合併發燒腹痛 醫：恐已是急性膽管炎

膽管阻塞的原因多元，但臨床最常見的仍以膽結石為首，尤其是由膽囊掉落至總膽管的總膽管結石，會造成膽汁流出受阻，形成急性阻塞。其次是惡性腫瘤壓迫，例如胰臟癌、膽管癌。

陽明交大醫院外科部主治醫師 莊富傑表示國人大概有5%的發生率，有肝內結石跟總膽管結石，那惡性的部分就是腫瘤造成的阻塞，那有可能是膽管癌、膽囊癌、胰頭癌或者是壺腹癌、12指腸癌等，這些如果是因為惡性腫瘤造成的阻塞，很可能會合併食慾不振、體重減輕等現象。

成大醫院外科部主治醫師 廖亭凱指出最常見的原因是膽結石，但近幾年我們也看到，膽管癌、胰臟癌的發生率都有上升的趨勢。這些癌症早期通常沒有症狀， 常常就是膽管被壓住、出現黃疸後， 才被發現。 所以說膽管阻塞，有時候是身體發出的重要警訊。在治療方面，如果是結石造成的， 可以用內視鏡取石，或放置支架。 如果是腫瘤壓迫， 除了支架引流， 在適合的情況下應該要進行外科手術。

黃疸合併發燒腹痛 醫：恐已是急性膽管炎

臺大醫院外科部教授 黃凱文指出 ，如果你沒有吃早餐，或是以前常見的168斷食法。其實都會增加膽結石的可能性，我們吃的時間隔得越遠，我們膽子排空越久，就讓了膽子在膽囊中會產生結晶沉澱的機會變大。嗯哼，所以這樣的情形下，當然產生膽囊結石的可能性就更高。

不吃早餐膽結石風險升 醫師:務必規律飲食!

醫師提醒飲食減少油炸、攝取足夠水分、規律運動，有助降低膽結石與膽道阻塞風險。 一旦身體出現劇烈疼痛、黃疸或高燒，務必及早就醫，避免病情惡化。

