膽結石未必需開刀？「經皮取石術」當日可返家修養

【健康醫療網／記者周辰瑞、潘昱僑報導】107歲的老奶奶因急性膽囊炎入院，醫學影像檢查顯示她有膽囊及總膽管結石併發膽囊炎。由於年事已高，家屬不放心讓她接受腹腔鏡膽囊切除術，因此決定先進行經皮膽囊引流術，待病情穩定後再分階段清除結石。整個療程共進行四次取石術，期間病人均在家中休養，甚至能坐輪椅外出逛街。收治案例的苗栗大千醫院放射科蔣咸嘉醫師表示，這項技術讓高齡病患可不必住院、不需全身麻醉，能在多次門診並可當日回家的方式進行治療，分階段清除結石以控制病情。

膽結石常見三類型 未即時處理嚴重恐引發敗血症

膽結石是常見的消化系統疾病，臺北醫學大學附設醫院影像醫學部倪承賦醫師指出，結石主要由膽汁中的膽固醇、色素或鈣鹽沉澱形成，與飲食、代謝、年齡、性別及體質等因素有關。依成分可分為膽固醇結石、黑色素結石與棕色素結石，其中以膽固醇（膽色素）結石最常見。

初期膽結石可能毫無症狀，但若結石卡在膽囊出口或掉入膽管造成阻塞，便可能引發右上腹痛、飯後腹脹、噁心、黃疸與發燒等不適。若未及時處理，可能進一步導致膽囊炎、膽管炎，甚至敗血症。倪承賦醫師提醒，即使沒有症狀，也建議定期接受超音波檢查，掌握膽囊健康狀況。

切除膽囊有腹腔鏡小傷口選擇 經皮取石當日可返家

治療方式方面，是否需要切除膽囊，需視病情而定。倪承賦醫師說，若病人僅偶發不適，可採保守觀察與生活型態調整；但若反覆腹痛或出現併發症，則建議手術切除膽囊。現行最常見的手術方式是腹腔鏡膽囊切除術，傷口小、恢復快，大多數人術後生活品質無明顯改變，僅少數人初期可能出現消化不良或腹瀉，通常可自行改善。

除了傳統手術，蔣咸嘉醫師分享另一項技術：經皮膽道膽囊取石術。這項技術源自他早年與泌尿科合作發展的經皮腎結石取石術，當時他便思考是否能將類似技術應用於膽道。經多年嘗試，他設計出一套取石工具組，包括碎石導管、取石網與碎石鋼條，可在X光導引下將結石擊碎並抽吸出體外。

蔣咸嘉醫師說，經皮取石術的傷口極小，僅有0.5公分，術後甚至不需傷口縫合，術後當天即可返家休息。整個療程不需全身麻醉，只需皮下局部麻醉，對高齡或有麻醉風險的病人而言更為安全。若病人感到焦躁不安，可加給少量鎮靜劑。部分病人表示，最痛的是施打局部麻醉針的階段。

怕開刀？經皮取石可門診分次治療 不適合凝血障礙者

這項技術的優點包括：可避免全身麻醉風險、適合恐懼開刀或希望保留膽囊的病人、能處理肝內膽管結石，且可在門診進行，減少住院帶來的不便。不過，蔣咸嘉醫師也坦言，最大缺點是無法一次取出所有結石，依結石數量、大小、分布及解剖學差異，需分次完成，全部療程通常需數週。

哪些病人適合經皮取石術？

蔣咸嘉醫師指出，年長且合併多重器官疾病者、合併多處結石者、嚴重膽囊炎合併膿瘍者、曾動過右上腹手術者，以及拒絕切除膽囊者，都可考慮此技術。至於不適合者，則包括有凝血障礙或出血傾向的病人。

ERCP療法「零傷口」 經口入患處治療

倪承賦醫師補充，除了經皮取石術，臨床上還有ERCP（內視鏡逆行性膽胰道攝影術）。這項技術可從口腔導入內視鏡至十二指腸，再進入膽管或胰管進行造影與取石、解除阻塞或放置支架。適用於合併膽管結石或合併膽道阻塞的患者，但若病人曾接受胃腸道改道手術、結石大於一公分或膽道解剖異常，成功率可能受限。

術前影像檢查不可少 病患可依自身需求醫病共享治療決策

針對這些特殊族群，經皮取石術提供了更具彈性的選擇。倪承賦醫師說，手術前會安排影像學檢查，如超音波、電腦斷層或磁振造影，確認結石位置與膽道結構。部分結石較多或解剖複雜者，會先施行經皮膽道引流術，穩定感染後再分階段取石，降低風險。整體治療計畫由影像醫學科與臨床醫師共同討論，依病人狀況量身訂做。

蔣咸嘉醫師也分享另一個案例，一名國中三年級女生因先天性膽管囊腫，曾在7歲與11歲接受總膽管結石手術，近期因右上腹痛發現右肝內膽管結石，原本被建議換肝。經親友介紹至衛福部南投醫院，以經皮取石導管分階段取石治療，後續家屬未再進行換肝評估。

膽結石的治療方式不只一種，倪承賦醫師提醒，病人可依自身病情與身體狀況選擇合適方式，包括腹腔鏡手術、ERCP與經皮取石術。若能早期診斷、妥善規劃，即使是高齡或特殊病患，也能找到治療風險較低，且符合病患生活方式的治療選項。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66934

