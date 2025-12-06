「膽結石能用胃鏡取出嗎？」專家解惑：位置不同、處理方法差很大

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多病人問：「膽結石可不可以用內視鏡（胃鏡）取出？」甚至有人以為做微創手術切掉膽囊時，可以順便把膽管結石一起清除。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰表示，兩者是完全不同的疾病位置，治療方式與急迫性也截然不同。

膽結石 vs. 膽管結石：症狀與嚴重程度不一樣

黃柏翰說明，膽結石指結石待在膽囊內，多數人可能無症狀；但若卡住出口就會引發膽囊炎，出現右上腹痛、發燒等，治療方式以腹腔鏡膽囊切除術為主。

然而，若結石掉進「總膽管」造成阻塞，就變成膽管結石，可能引發危險的「膽道炎」，症狀包括：

發燒畏寒

右上腹劇痛

黃疸（皮膚、眼睛變黃、茶色尿）

若處理不及時，恐引發敗血症，危及生命。

內視鏡取石是什麼？

黃柏翰指出，民眾所說的「胃鏡取石」，是指 逆行性膽胰管攝影術及取石術（ERCP）：

透過口腔進入十二指腸

找到膽管開口

用器械取出「總膽管」內的結石

他強調：

✔ ERCP只能處理「膽管 不能伸進「膽囊」拿石頭

因此，膽囊結石仍需外科手術切除。

同理，膽囊手術是在腹腔內進行，而ERCP從消化道內進行，路徑不同，難以「順便」一次完成。

同時有兩種結石？治療順序有SOP

若患者同時有膽囊結石與膽管結石，且出現膽道炎（發燒、黃疸）症狀，建議：

1️⃣ 先做 ERCP 打通總膽管、控制感染

2️⃣ 再安排膽囊切除手術

避免敗血症危機。

臨床應用發展中

和平院區團隊已成功運用ERCP治療多例癌症造成的膽道阻塞，並置放金屬支架改善症狀。黃柏翰表示，未來將結合內視鏡超音波技術（EUS），提供更精準治療。

膽結石預防：飲食習慣最關鍵

預防要點包括：

規律進食、避免暴飲暴食

少油膩、控制膽固醇

避免長時間空腹

黃柏翰提醒，已知有結石者應定期腹部超音波追蹤。一旦出現持續右上腹痛、發燒、黃疸等症狀，不要拖延，應盡速就醫。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

