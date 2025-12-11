膽結石、膽管結石傻傻分不清 醫解析「症狀與治療」差異

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「醫師，我的膽結石可不可以用內視鏡（胃鏡）拿出來？聽說不用開刀？」、「醫師，我都要做微創手術切掉膽囊了，為什麼不能順便把膽管的結石一起清一清？」臺北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰指出，臨床上經常遇到民眾將「膽結石」與「膽管結石」混為一談，但結石長的位置不同，引發的症狀、治療方式與急迫性也截然不同。

膽結石與膽管結石位置不同 造成的疾病與嚴重度也有異

黃柏翰醫師解釋，膽結石是指結石安靜地待在「膽囊」內，許多人可能終身沒有症狀；但當結石卡住膽囊出口時，會造成「膽囊炎」，其典型症狀為右上腹（膽囊位置）在進食油膩食物後感到悶痛或絞痛，有時伴隨發燒，主要治療以外科腹腔鏡膽囊切除術為主。

然而，當結石從膽囊掉落，卡在「總膽管」這條主要幹道上，就稱為膽管結石，會導致膽汁無法排出，進而引發細菌感染，演變為「膽道炎」。這是較為兇險的急症，典型症狀包含：發燒畏寒、右上腹痛，以及黃疸，若不及時處理，可能引發敗血症，危及生命。

膽結石只能以外科手術清除 膽管結石則能以內視鏡取石

那麼，民眾常問的「內視鏡取石」是什麼？黃柏翰醫師說明，這是指逆行性膽胰管攝影術及取石術（ERCP）。醫師會將內視鏡伸入十二指腸，找到膽管的開口，再透過X光攝影確認結石位置，並使用特殊的器械將總膽管中的結石取出，使其排入腸道。

因此，ERCP主要是從消化道內處理「總膽管」，無法伸入「膽囊」內取出膽結石，腹腔鏡手術則是處理腹腔內的「膽囊」，兩者位置與路徑完全不同。所以難以在膽囊手術時簡單地「順便」處理膽管結石；，若要同時處理，手術範圍及傷口勢必會擴大，手術時間也會延長。

同時有膽結石與膽管結石 建議先移除膽管結石解除危機

黃柏翰醫師提醒，如果病患同時有膽結石與膽管結石，特別是已經出現發燒、黃疸等膽道炎症狀時，通常會建議先做ERCP，目的是優先打通阻塞的總膽管，引流受感染的膽汁，解除敗血症的危機。等到感染控制穩定後，再由外科醫師安排膽囊切除手術，移除結石的根源。

預防膽結石應飲食定時定量 已有結石患者需定期檢查追蹤

黃柏翰醫師最後呼籲，預防膽結石應從日常飲食做起。平時應定時定量，避免暴飲暴食、別吃太過油膩的食物，並應控制膽固醇及避免長時間空腹，如此能讓膽囊適度收縮運作，膽汁較不濃稠、不易沉積，以減少膽結石的產生。對於已知有膽結石或曾發生膽道結石的民眾，建議應定期接受腹部超音波檢查追蹤。

也特別提醒民眾，若突然出現持續性的右上腹劇痛（尤其是飯後）、發燒畏寒，或是觀察到皮膚變黃、茶色尿等黃疸症狀時，這可能是膽囊炎或膽道炎的急性發作。此時切勿忍耐，應立即尋求消化內科專科醫師的診斷與協助，以免錯過黃金治療時機。

