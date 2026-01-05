膽結石≠膽管結石 症狀、治療、急迫性皆不同！哪個須優先處理？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

認識膽道系統 了解膽囊作用與結石形成原因！

膽囊位在肝的旁邊，主要負責濃縮、儲存膽汁。當肝臟製造膽汁後，就會將膽汁儲存在膽囊中，必要時膽囊會收縮，將膽汁經由總膽管排至十二指腸幫助消化。

如果膽囊收縮或排空不完全，造成膽汁長時間停留在膽囊中過度濃縮，就有可能導致結石的產生。

什麼是「膽結石」？ 有哪些症狀？如何治療？

若結石安靜地待在「膽囊」內就被稱為「膽結石」。黃柏翰醫師提到，膽結石患者可能終身都沒有症狀，不過如果卡在膽囊出口就會造成膽囊炎，此時可能會在進食油膩食物後感到右上腹（膽囊位置）悶痛或絞痛，有時還會伴隨發燒等情形，目前治療上會以外科「腹腔鏡膽囊切除術」為主。

「膽管結石」是什麼？ 比膽結石更急迫、治療也不同

如果結石從膽囊掉落並卡在「總膽管」就被稱為「膽管結石」，它所造成的症狀可比膽結石還要更急迫。





黃柏翰醫師表示，「膽管結石」會導致膽汁無法排出，進而引發細菌感染，導致較凶險的急症「膽道炎」，民眾須注意以下典型症狀，若未及時處理，可能引發敗血症，甚至危及生命：

發燒畏寒

右上腹痛

黃疸（皮膚變黃、眼睛變黃、茶色尿）

而民眾常聽到的「內視鏡取石」就是用於處理膽管結石的治療方式，而非治療膽結石。黃柏翰醫師說明，內視鏡取石指的是「逆行性膽胰管攝影術及取石術（ERCP）」，它是一種經由口腔的「進階版胃鏡」技術，醫師會將內視鏡伸入十二指腸，找到膽管開口，再透過X光攝影確認結石位置，並使用特殊器械將膽管結石取出，使其排入腸道。

同時有膽結石、膽管結石該怎麼辦？可以一起處理嗎？

由於ERCP無法伸入膽囊內，因此膽結石造成的問題仍需靠外科手術處理，而且黃柏翰醫師提到，腹腔鏡手術與ERCP的路徑完全不同，手術是處理腹腔內的膽囊，ERCP是從消化道內處理膽管問題，所以難以在膽囊手術時簡單地「順便」處理膽管結石，若要同時處理，手術範圍及傷口勢必會擴大，手術時間也會延長。





那如果同時有膽結石、膽管結石該怎麼治療呢？黃柏翰醫師表示，如果患者同時有膽結石、膽管結石，特別是已經出現發燒、黃疸等膽道炎症狀時，通常會建議先做ERCP，優先打通阻塞的總膽管，引流受感染的膽汁，以解除敗血症的危機，等到感染穩定控制後，再由外科醫師安排膽囊切除手術，移除結石的根源。



