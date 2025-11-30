臉上冒紅點不是痘痘！恐中鏢「梅毒」 醫揭「3種性病」易長臉部

記者鄭玉如／台北報導

臉上若長紅點，未必是痘痘，可能是皰疹、菜花或梅毒等性病。（示意圖／資料照）

臉上若冒出紅點，有時可能不是痘痘，而是性病所致。泌尿科醫師陳鈺昕表示，可能出現在臉部的性病包括「皰疹、菜花、梅毒」，它們會透過皮膚黏膜接觸、體液交換傳染，除了性行為外，也可能因口交、親吻、共用個人物品而感染，不可不慎。

陳鈺昕在臉書粉專分享3種可能出現在臉上的性病，首先是「皰疹」，由單純皰疹病毒（HSV）引起，主要侵犯唇部、口腔周圍，出現反覆發作的水泡與潰瘍，也可能透過親密接觸傳播到生殖器或臉部；再來是「菜花」，又稱尖銳濕疣，藉由人類乳突病毒（HPV）所感染，主要出現在生殖器部位，也可能在口腔周圍、臉部，出現肉色或淡紅色的小丘疹。

最後是「梅毒」，感染初期會在口腔或嘴唇出現無痛性潰瘍，通常在第二期階段，患者臉上會出現皮疹或有膿包的皮疹，並可能擴散到全身，還可能伴隨發燒、肌肉痠痛、淋巴結腫大等症狀。而以上3種性病都可透過皮膚黏膜接觸、體液交換傳染。

陳鈺昕提醒，單從臉上難以辨別是性病或皮膚病，許多臨床症狀相似，須尋求專業醫療與檢驗，才能確認病因，且性病不是有症狀才會傳染，許多性病感染後無明顯症狀，但仍具傳染力。臉部若出現異狀，建議立即就醫檢查，平時應避免與他人共用個人物品，如牙刷、毛巾等，並進行安全性行為、接受疫苗接種，性生活活躍者建議3到6個月進行一次篩檢；有不安全性行為者，建議3週後再進行篩檢。

