臉上拍拍粉會致癌嗎？ 美妝用品的灰色地帶：美FDA石綿檢測踩剎車
許多化妝品添加滑石粉，因為能吸收水分、讓皮膚感到絲滑，但滑石粉來源可能受到低劑量石綿污染，有健康疑慮。為此，美國食品藥物管理局（FDA）去年底於《聯邦公報》（Federal Register）發布化妝品石綿檢測方法的相關草案（proposed rule），蒐集大眾意見。不過，近日衛生部長卻簽署命令將其撤銷，引發爭議。
FDA表示，撤回決定是為了在最終法規發布之前，進一步審慎評估並回應各界意見，其中包括可能對製藥公司造成的「意外後果」。《衛報》指出，此言似暗指製藥產業反對這類檢測。
化妝品含石綿？
根據《衛報》報導，42歲的弗萊琪（Hannah Fletcher）在2016年確診腹膜間皮瘤（peritoneal mesothelioma），他做了幾乎所有想像得到的癌症治療。但究竟為何罹癌？切片檢查顯示，他的腹膜組織出現含有石綿纖維的滑石粉，來源應是她跟母親的蜜粉、爽身粉、粉底和眼影等。
滑石是從地下開採出的礦物，常見於爽身粉、粉狀化妝品，甚至是藥品與口香糖中。滑石跟石綿形成於相同的地質條件，因此滑石粉礦物的確可能不小沾染到石綿。
石綿是六種天然纖維狀礦物的總稱，也被國際癌症研究機構列為一級致癌物。 若受損、斷裂成灰塵顆粒大小，就容易被吸入體內，累積在肺部、腹部與心臟的組織膜（間皮）；因無法自行排出，人體免疫細胞會試圖分解石綿纖維，但反而會引發慢性發炎、誘發癌化。
不過，在臉上拍拍粉，就可能導致間皮瘤嗎？有醫師指出，目前沒有證據顯示使用無污染的滑石粉化妝品會導致癌症，且2023年政府檢測臉部及美髮產品時也未檢出石綿。
檢測方法可能是關鍵
《衛報》報導，過去研究雖然並未指出兩者因果關係，但可能會因檢測方法而異。若以靈敏程度來區分，最可靠的是穿透式電子顯微鏡（TEM），但化妝品業界最常用的方法則是X光繞射（X-ray diffraction），靈敏度較低，當石綿含量低至0.5%以下就無法檢出，而業者能據此宣稱「未檢測到石綿」。
檢測樣本是否夠大則是另個問題。《國會山報》（The Hill）報導，政府曾檢測50種滑石粉化妝品，沒有檢出任何石綿，但非營利環境工作組織（EWG）分析2000種產品，發現污染率高達15%。
倫敦布魯內爾大學（Brunel）工程、設計與物理科學學院實驗技術中心技術專家霍金斯（Ashley Howkins）指出，「粉狀化妝品經常被塗抹在臉上，增加了吸入懸浮微粒的風險。如果是石綿纖維，最終可能導致石綿相關的間皮瘤。」
弗萊琪的案例引起漣漪，其他數十名患有間皮瘤的英國女性提起訴訟，其中有些達成和解，多數正在審理中。2018年，大量訴訟指控嬌生公司（J&J）的嬰兒爽身粉及其他滑石粉產品受到石綿污染、造成卵巢癌，再度引發全球關注。
改用玉米澱粉製成的化妝品
《紐約時報》報導，FDA官方將會提交新草案，擬透過更全面的手段來減少石綿暴露、降低相關疾病風險。不過民團表示懷疑，環境工作組織成員費伯（Scott Faber）說，「聖誕老人爬進我家煙囪的可能性都比較大。」
美國癌症協會（ACS）建議，消費者如有疑慮，可選用以玉米澱粉製成、不含滑石粉的化妝品。
儘管美國化妝品製造商暫時免於石綿檢測，但出口到歐洲的業者將面臨另一道關卡：歐盟（EU）已將滑石粉列為致癌物，並計劃在2027年前要求所有化妝品禁用滑石粉。
