臉上有皺紋怎麼辦？只能打雷射嗎？皮膚科醫教你「1招」延緩皺紋生成

49歲黃女士因為臉部有皺紋，多年來嘗試過許多抗老產品與肉毒桿菌注射，但是效果不佳，甚至覺得臉部更顯疲態。親友介紹她至醫院皮膚科與美容醫學門診求診，透過專業檢查後發現其皺紋並非單純的表情紋，是屬於廣泛老化細紋與鼻基底凹陷形成的法令紋，經過雷射治療細紋搭配局部玻尿酸注射治療法令紋後，不僅皺紋減少，整體也更顯年輕。











仁愛長庚醫院皮膚科與美容醫學中心醫師蔡雅雯表示，皺紋是許多人最先注意到的老化跡象。許多人一旦發現臉上出現細紋，便立刻購買各式抗老保養品，或是尋求市面上各式各樣的注射治療，希望能迅速恢復年輕。

廣告 廣告

然而，蔡雅雯提醒，這些表面看起來相似的紋路，其實有著截然不同的成因與對應治療方式。若未釐清皺紋本質而貿然治療，效果往往有限，甚至可能讓問題更加明顯。





皺紋的常見成因



蔡雅雯指出，皺紋的成因大致可分為內因性與外因性：

「如果想要延緩皺紋生成，最根本的方式仍是健康的生活型態與每日防曬，再搭配含有A醇、胜肽、維他命C與玻尿酸等成分的保養品，能幫助肌膚維持彈性與保水度，減緩皺紋形成的速度。」蔡雅雯說。





皺紋的形成類型



蔡雅雯說明，從醫學角度來看，皺紋可依形成機制分為動態皺紋、靜態皺紋、重力皺紋與乾燥細紋：

動態皺紋： 是隨著肌肉收縮出現、放鬆後即消失的表情紋，如抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋等。

靜態皺紋： 若根據上述動態皺紋，長期反覆使用同一群肌肉，這些動態紋會逐漸固定，成為靜態皺紋。

重力皺紋： 源自膠原蛋白與彈性纖維的流失，當皮膚與深層組織支撐力減弱，在地心引力作用下便會出現嘴邊肉、木偶紋等紋路。

乾燥細紋：多因肌膚含水量不足而產生，常在氣候變化或清潔過度時出現。





撫平皺紋的治療方法



蔡雅雯表示，當皺紋已明顯出現，治療便需依成因與深淺層次而定。肉毒桿菌能有效放鬆肌肉，改善動態皺紋；雷射治療可刺激膠原蛋白再生，淡化靜態紋；若皮膚鬆弛導致輪廓下垂，則可藉由電音波緊膚療程恢復彈性。

此外，玻尿酸注射也是常見選擇。蔡雅雯解釋，小分子玻尿酸適合眼下或頸部細紋，中、大分子則能支撐較深層的法令紋與木偶紋。至於嚴重鬆弛的深度皺紋，則可能需要手術拉皮才能徹底改善。

蔡雅雯強調，皺紋不只是時間的痕跡，更是生活習慣與肌膚健康的綜合反映。面對老化不該一味追求快速除皺，而應從理解開始，尋求專業醫師診斷，根據自身狀況選擇最合適的治療。唯有「先醫後美」，才能在安全的基礎上讓歲月的痕跡變得柔和而從容，展現最自然的自信之美。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

皮膚乾燥暗沉、毛孔粗大⋯當心「肌膚過勞」警訊！醫教3招速測

如何靠「吃」養出Q彈水嫩肌？營養師推薦「6大營養素」避開地雷



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為臉上有皺紋怎麼辦？只能打雷射嗎？皮膚科醫教你「1招」延緩皺紋生成