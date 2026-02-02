臉上痘痘1年不消 醫生「顯微鏡」一看：大批蟲蠕動！還會生小孩

女大生滿臉爛痘向醫師求助。示意圖，非當事人／Pixabay

一名女大生臉部長了許多「爛痘」，她跟這些痘痘抗戰了1年，痘痘依然存在，於是到皮膚科求診，專科醫師仔細一看，發現女大生臉上的「爛痘」根本不是青春痘，而是「蠕形蟎蟲症」，而且這些蟎蟲還會生小孩、代代繁衍，有可能從幾百隻數量上升到幾萬隻！

皮膚科醫師王佑鑫在臉書粉絲頁發文指出，來就診的女大生說自己每天都洗臉洗得很乾淨，但其實這跟有沒有好好洗臉無關，因為每個人的臉上都有蠕形蟎蟲，牠們是人類皮膚上正常的「共生生物」。

「蠕形蟎蟲症」是臉上常見的共生蠕形蟎蟲，因免疫力下降、皮脂分泌旺盛等原因過度繁殖，導致毛囊發炎、皮膚粗糙、丘疹膿皰、毛孔粗大、泛紅、發癢等症狀，常與酒糟肌、脂漏性皮膚炎等共存或加重病情。王佑鑫醫師表示，蠕形蟎蟲的數量太過龐大的時候，才會產生像「爛痘」一樣的狀況。顯微鏡下的蠕形蟎蟲有好幾隻腳，看起來像「章魚寶寶」一樣，其實牠們是住在毛孔裡的寄生蟲。

顯微鏡下的蠕形蟎蟲。圖／王佑鑫 皮膚專科醫師FB

壞習慣製造繁殖環境

王佑鑫醫師說，有些壞習慣等於是替蠕形蟎蟲製造了更加舒適的繁殖環境，例如使用的化妝品或保養品的封閉性太強，或是具有刺激性瘩產品，或者是皮膚清潔不當，導致皮膚的保護層被破壞，油脂的分泌增加，都容易讓蠕形蟎蟲的繁殖環境條件越來越好。

蠕形蟎蟲怎麼治療

王佑鑫醫師說，蠕形蟎蟲可以分為以下幾個階段：卵、幼蟲與成蟲，就算把成蟲都處理掉，在毛孔深處的蟲卵還會再孵化，所以治療期間千萬不要「一邊殺蟲一邊餵蟲」。

王佑鑫醫師表示，想要治療蠕形蟎蟲通常需要花上2至4個月的時間，治療期間要先「斷糧」：暫時停用油膩的卸妝油、護膚油、氣墊粉餅，讓蠕形蟎蟲吃不到臉上的皮脂，還有花大錢買來擦的「營養」保養品。接著再「殺蟲」：配合醫師指示擦舒利達這類的殺蟲藥膏，就可以得到有效的治療。



