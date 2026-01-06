臉上突長黑斑，恐是皮膚癌徵兆！醫揪「基底細胞癌 」好發曝曬部位

75歲陳先生，一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往台北慈濟醫院皮膚科門診就醫。透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，為其進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。術後陳先生恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，以降低復發風險。







「基底細胞癌」常誤認黑斑



台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源指出，皮膚癌依細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌⋯⋯等等，其中以「基底細胞癌」最為常見，而紫外線是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位。

廖澤源進一步說明，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能。然而，皮膚癌初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口，若民眾未加以留意，容易錯失治療的最佳時機。

皮膚癌要如何辨別？廖澤源表示，醫師會先進行視診與皮膚鏡檢查，觀察疑似病灶的痣或斑點是否出現不對稱、顏色不均、直徑大於6毫米、外觀不斷變化，包含隆起、變厚、破皮或反覆流血結痂等症狀。必要時透過皮膚切片進行病理化驗以確認癌別。

廖澤源說明，某些皮膚癌會有獨特的皮膚鏡特徵，例如：基底細胞癌會有輻條狀區域、藍白面紗、潰瘍，都是典型病理特徵。確診後，治療方式則依腫瘤特性、大小與位置評估後續治療方式，若尚未轉移至其他器官，多以手術切除為主。

藍白面紗、潰傷是典型症狀





日常3大防曬措施



廖澤源提醒，皮膚是人體最大的器官，任何部位都可能出現病變，民眾平時應養成觀察皮膚變化的習慣，千萬別因不痛不癢而掉以輕心，而日常中也要做好防曬措施，才能預防皮膚病變。

以下為日常防曬措施：

避免正中午長時間曝曬

外出時配戴寬帽緣的帽子

太陽眼鏡或使用防曬傘及防曬乳

廖澤源指出，民眾若發現皮膚出現異常，應儘早尋求皮膚科醫師評估。皮膚癌若能在早期發現並及時接受治療，整體預後通常良好。尤其是基底細胞癌，多數患者在接受手術後即可有效控制病情，但仍需定期追蹤，以預防復發。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為臉上突長黑斑，恐是皮膚癌徵兆！醫揪「基底細胞癌 」好發曝曬部位