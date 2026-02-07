臉上「三角區痘痘」別亂擠！醫示警：一不小心就喪命

生活中心／吳宜庭報導



許多人在照鏡子時看到臉上痘痘，忍不住想擠，但醫師提醒，這個看似平常的小動作可能引發嚴重健康危機。近期一名網友在社群平台X發文「請用最殘酷的真相擊垮我」，引發熱議。有網友指出，「你如果擠了臉上這個三角形區域的痘痘，可能會失明，這被稱為『危險三角區』」，引發不少討論與驚訝反應，也有人分享親身經驗，表示姊姊曾因擠嘴巴附近痘痘導致整張臉腫脹。









臉上痘痘別亂擠！醫示警「危險三角區」千萬別碰：一不小心就喪命

皮膚科醫師指出，如果在此處擠痘痘，細菌可能透過血液直達腦部，嚴重時可造成失明、中風、癱瘓甚至死亡。（圖／翻攝自Ｘ @muse_inmotion）

專家指出，這個區域自鼻樑根部延伸到兩側嘴角，區域內的靜脈血管直接與大腦深層血管海綿竇相連。紐約皮膚科醫師馬克．斯特羅姆（Dr. Mark Strom）表示，如果在此處擠痘痘，細菌可能透過血液直達腦部，嚴重時可造成失明、中風、癱瘓甚至死亡。根據「New York Post」報導，2025年美國一名三寶媽莉許（Lish Marie）因擠鼻翼下方囊腫型痘痘，短短4小時內半邊臉腫脹，痛到無法微笑，經醫師緊急治療才避免更嚴重後果。





因此，日常生活中應避免用手頻繁觸摸或挖鼻孔，以免造成鼻腔黏膜受損而增加感染風險。臉上若出現痘痘，特別是在危險三角區，更應避免擠壓或摩擦，否則可能使細菌擴散。保持臉部清潔、定期清洗，有助於維持毛孔暢通並降低感染機率。同時，若出現鼻腔或臉部感染症狀，應及早就醫治療。整體而言，雖然危險三角區範圍不大，但潛在風險不可忽視，良好的衛生習慣與即時就醫，是預防嚴重後果的關鍵。









