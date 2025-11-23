臉上「1特徵」＝健康！醫大讚：越粗越黑代表雄性激素越多

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，鼻毛較濃密的人，得到季節性過敏性鼻炎，較不容易發展成氣喘。（示意圖／Pexels）

鼻毛外露非常讓人尷尬，但醫師黃軒表示，鼻毛本來就傾向往外長，以便形成有效的過濾網。鼻毛比較濃密的人，得到季節性過敏性鼻炎，比較不容易發展成氣喘。此外，鼻毛與雄性激素有關，雄性激素越多，毛髮就越粗越黑，因此，有些男生鼻毛特別「茂盛」。

鼻毛較濃密者 較不容易有氣喘困擾

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，人體每天吸入將近1萬公升的空氣，內含細菌、病毒、灰塵，還有懸浮微粒，多虧「守門員」鼻毛攔截大部分的髒東西。「鼻毛也是過敏和氣喘的秘密武器！」科學家發現，鼻毛比較濃密的人，得到季節性過敏性鼻炎後，比較不容易發展成氣喘。

至於鼻毛為何總是往外長，他表示，鼻毛本來就傾向往外長，以便形成一道有效的「過濾網」，讓髒東西進不來，又容易被噴嚏排出去。此外，鼻毛的生長也與體內的雄性激素有關，雄性激素越多，毛髮可能就越粗、越黑。這也是為什麼有些男生鼻毛特別「茂盛」的原因。

隨著人的年紀增長 鼻毛也會越老越長

「鼻毛也與基因、年紀有關。」黃軒表示，人的鼻毛多少也受到父母的基因影響，且隨著年紀增長，鼻毛也會像人一樣「越老越長」。鼻毛過長的人絕對不能拔鼻毛，因為鼻毛不只擋灰塵，還能救命。若人隨便拔除鼻毛，導致鼻子感染嚴重，可能引發鼻子、嘴唇到下巴這個「危險三角區」爆發危機。

黃軒說明，危險三角區（鼻根延伸到兩側的嘴角，形成一個三角形）的血管跟大腦是相通的，若鼻子感染嚴重，細菌就可能循著血管跑到大腦，引發嚴重的感染，甚至危及生命。這機率雖然不高，但曾有這種案例發生過。民眾切勿為了幾根鼻毛，而冒巨大的生命風險。

