「臉像被電鑽」痛了22年！76歲婦竟是罹這病 醫最新技術成功止痛

記者蔣季容／台北報導

三總整合疼痛治療中心主任徐永吉（左）與放射診斷部科主任許一智（右）。（圖／記者蔣季容攝影）

一名76歲婦人在22年前騎車時因右側臉頰偶發性疼痛，就醫後被診斷為「三叉神經痛」，開始接受抗癲癇藥物治療，不過期間仍斷斷續續疼痛，就像被電鑽鑽一樣。今年（114）7月份婦人至三軍總醫院就醫，接受高階影像融合導引射頻燒灼術，終於解決長達22年的困擾。

三總今（10）日召開記者會，76歲薛姓婦人分享，民國92年時她在花蓮騎車，右側臉頰突然像被電到一樣，回台北後又頻繁發作，96年在台北某醫院診斷為三叉神經痛，開始接受抗癲癇藥物治療。不過這22年間仍斷斷續續發作，痛起來就像是被電鑽鑽一樣，最後至三總求診，並於今年7月9日接受高階影像融合導引射頻燒灼術治療，如今症狀好轉，也未再出現疼痛。

婦人確診三叉神經痛。（圖／記者蔣季容攝影）

三總整合疼痛治療中心主任徐永吉表示，原發性三叉神經痛有80%是因為血管壓迫，好發於53至57歲，女性多於男性，發作時間大多僅數秒至數分鐘，但疼痛劇烈，如同雷擊、針刺等。

徐永吉說明，傳統上，三叉神經痛微創治療所使用的影像導引技術有兩種，分別是X光線透視導引與電腦斷層導引，不過兩種方式都無法即時性地看見血管組織，穿刺血管所造成的出血，常常造成病人在治療後臉部突然腫起。然而隨著超音波儀器日新月異，在中高階的超音波儀器搭載電腦斷層融合軟體已經變成一種趨勢。

三總放射診斷部科主任許一智指出，首先要在病人頭上黏貼磁導裝置，針對顱底神經孔做電腦斷層的掃描，接下來將顱底電腦斷層的影像傳送到超音波機器中，再把超音波的探頭擺到病患的臉上，這時只要簡單地按下同步鍵，就可以看到超音波的螢幕上出現電腦斷層的影像。當我們隨意地挪動超音波探頭，電腦斷層影像就會與超音波影像「同步性」地變化。

挪動超音波探頭，電腦斷層影像就會與超音波影像「同步性」地變化。（圖／許一智提供）

許一智提到，由於臉骨的遮擋，使得顱底神經孔的超音波定位尤其困難。有了上述融合電腦斷層影像的即時性超音波後，就能在超音波螢幕中標註電腦斷層影像上想要放置針尖的神經孔洞，此時，與之同步的超音波影像也會同時出現標註點。這時只要將針尖刺入標註點，就可以完成治療中最重要的「精準影像導引技術」。

許一智透露， 三總已經應用「電腦斷層與超音波即時同步化」這項導引技術到15至17名罹患頑固性三叉神經痛的病患，進行神經射頻燒灼術，並且成功地降低病患的三叉神經痛。由於這項技術能清楚地看見穿刺路徑上的血管，避免穿刺血管後造成的臉部血腫，成功地導引針尖到三叉神經的顱底神經孔，期盼能藉由這項技術讓更多病患得到有效治療。

