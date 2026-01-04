臉好腫！美國活捉馬杜洛 律師點名「中天11傻」：大型翻車現場
即時中心／徐子為報導
美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判，消息一出引發國際關注。不過，有不少名嘴日前在政論節目上大放厥詞，鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」，不料卻「大翻車」，網友列出這次「翻車」的11位名嘴名單，大開嘲諷「一群被打臉的小丑」。
律師林智群也轉發，列出並摘錄這11位翻車名嘴之前的發言，並直接將這次翻車名嘴稱之為「大型翻車現場」，更大開嘲諷，稱他們是「中天11傻」。
1.唐湘龍：「如果中國對美國說委內瑞拉是我的朋友，叫你不要動，這對美國來講，就會有很大的壓力。」
2.楊永明：「你能不能達到你把馬杜洛抓起來？⋯印巴空戰還不算中美交手，這次如果美國動手，就算是中美對決，你小小的損失，就會變成大大的挫敗。」
3.呂禮詩：「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相比。」、「委內瑞拉這個JY27雷達，連F22都偵搜得到，更不用說F35了。」
4.栗正傑：「委內瑞拉有500枚防空飛彈，對美軍來講就很麻煩。」
5.郭正亮：「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？美國有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉。」
6.苑舉正：「這個游擊戰打起來的話，會給美國很大的麻煩。」
7.賴岳謙：「馬杜洛表示他用華為，美國竊聽不到他的電話，因此影響美國國家安全，奉勸190幾個國家，趕快用華為，你就可以維護你的國家安全。」
8.帥化民：「這次美國看起來聲勢浩大，卻遲遲不敢動手！你敢不敢登陸？」、「中國給的應急，讓福特號惴惴不安啊！」
9.謝寒冰：「美國不敢登陸，頂多長期騷擾，美國船艦調度捉襟見肘，時間久了，它就會離開了。」
10.周錫瑋：「委內瑞拉比越南強10倍啊！中國在委內瑞拉投資石油，它要保護它的石油，會讓美國你隨便去打嗎？」、「現在我就可以證明我中國武器贏過你美國武器了。」、「中國跟俄羅斯的武器都進去了，你這場仗你打得贏嗎？」
11.介文汲：「馬杜洛他也有他的軍事實力，他不是省油的燈，他也有反抗的能力。」
對此，網友也紛紛嘲笑「難怪中天會被下架」、「這種媒體，請這種程度的名嘴，分析國際局勢100%完全錯誤，完全相反，還繼續相信這種媒體的，醒醒吧阿鬼」、「寒冰被寒冰掌打臉不用謝」、「這個巴掌打得好響」、「之前伊朗就翻車了」。
快新聞／臉好腫！美國活捉馬杜洛 律師點名「中天11傻」：大型翻車現場
