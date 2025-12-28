臉書也被震暈？周春米問候文被惡搞「去死」 受害者不只她

周春米發文關心地震，未料貼文竟出現「去死」，判斷是臉書翻譯錯誤。翻攝自周春米FB



昨晚深夜全台天搖地動，各界紛紛在網路上報平安，屏東縣長周春米也在臉書上發「發生地震，大家平安」，卻沒想到貼文最終顯示出來的竟是「去死！祝大家平安」，嚇得小編趕緊刪文，發文澄清誤會，而見證這過程的網友不禁失笑，說「被嚇到」。

宜蘭外海發生芮氏規模7.0大地震，台灣各地震度有1至4級，屏東則有2級，周春米在臉書上發文關心民眾，沒想到貼文一發出，竟顯示「去死！祝大家平安！」讓眾多臉友嚇一跳，趕緊反映。

周春米趕緊刪掉錯誤文章也再度發文澄清，表示「臉書系統錯誤！可能被地震震暈，請大家幫忙澄清！一切平安最重要！」

對於貼文出錯，台南市長黃偉哲今年8月也曾發生類似狀況，原來是系統將「地震！大家平安！」轉為阿拉伯文翻譯，才出現「去死！大家平安！」

對於臉書翻譯重大錯誤，至今尚無解，網友們對此說「我記得上次也曾發生過，臉書為什麼不改？」、「驚嚇又被臉書驚悚一下，年終了一切都安好」、「縣長您不會這樣的，雖然當下我也被嚇一跳」、「用膝蓋想也知道 怎麼可能有政治人物會這樣發文」。

