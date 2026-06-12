臉書今晚大當機！一票用戶被登出 連Instagram也不能用

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今（12）日晚間臉書大當機，網頁版無法正常顯示，社群平台Threads上哀號一片。（圖／翻攝自臉書）

許多台灣人愛用的社群平台臉書今（12）日晚間大當機，有不少民眾在其他社群平台或網路論壇詢問「臉書又不能用了？」有的用戶指出，自己帳號突然被登出還以為被盜。目前臉書網頁版無法顯示內容，而手機版重新登入會出現無法完成作業的提示。

今晚9時50分左右有不少民眾在社群平台Threads和網路論壇《批踢踢實業坊》發文詢問，「臉書是不是又掛了？」多數用戶發現自己帳號不是被登出，就是點入臉書卻無法顯示內容。

不僅如此，另外也有人注意到同樣隸屬Meta的社群平台Instagram也有當機或是訊息無法傳送的問題，網友紛紛留言哀號，「臉書掛了IG也掛，訊息傳不出去」、「以為臉書當了還能用IG，結果都壞」、「什麼時候才修好啊？」

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《CTWANT》編輯使用手機實測，發現帳號被登出，想要重新登入卻跳出「無法完成作業」的提示。

臉書手機版被登出，重新登入會跳出無法完成作業的畫面。（圖／翻攝自臉書）

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