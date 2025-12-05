臉書假帳狂騙「台灣只封小紅書」？沈伯洋揭1大關鍵：不能查

政治中心／綜合報導



中國美妝生活分享平台「小紅書」涉入超過1700件詐騙案，讓內政部下令決定對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定接下來1年期間將請相關單位依法起動相關屏蔽措施，消息一出馬上掀起討論，就有網友疑惑不少社群平台都有詐騙相關案件，甚至臉書案例更多，質疑內政部封殺小紅書的原因，民進黨立委沈伯洋則出面回應，點出「1原因」才是讓小紅書被瞄準的主因。





臉書假帳狂騙「內政部只封殺小紅書」用戶吵翻！沈伯洋揭「1大關鍵」：不能查

內政部啟動相關命令封鎖小紅書1年。（圖／翻攝畫面）

內政部聯手刑事局於昨（4日）宣布，小紅書近2年涉及詐騙案共1706件，資安檢測結果「不合格」，加上事後並未配合法規要求回應動作，故對小紅書啟動相關1年封鎖命令，消息傳出引發外界熱烈討論，就有網友質疑小紅書詐騙二造成2億財損，遭內政部封殺1年，相較之下詐騙金流遭傳突破千億的太子集團卻能交保，質疑一切跟「顏色」有關；除此之外，根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」公開資訊，過去30天疑似詐騙訊息的通報則數當中詐騙媒介比例，最多依序為臉書、Threads、IG、Meta Msg、Line、Google、TikTok等，小紅書則尚未上榜。

沈伯洋回應網路討論封鎖小紅書的話題。（圖／翻攝自沈伯洋@Threads）

面對網路討論，民進黨立委沈伯洋則出面回應，分析其中差異，他首先反駁「拿太子集團類比真的不倫不類」，提出目前太子集團能夠被偵辦，就是因為「能夠查」，才能夠繼續討公道，至於小紅書出問題的關鍵就是「不能查」，進一步解釋：「因為這家公司不提供執法單位資料。」，並舉例TikTok「有配合提供資料」，說明顏色在這次封殺命令中「不適核心」。

原文出處：臉書假帳狂騙「內政部只封殺小紅書」用戶吵翻！沈伯洋揭「1大關鍵」：不能查

