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即時中心／徐子為報導

今（12）晚9時40分左右，社群平台臉書傳出大規模故障，有民眾在其他社群平台上詢問「只有我這樣子嗎？」，貼文曝光後，立即有其他網友回應，證實也無法登入。





目前若想打開Facebook，則會看見「抱歉，出了點問題」的提示，並無法登入、查看內容。





最新／臉書傳災情 網頁版、APP都故障不能登錄使用

目前若想打開Facebook，則會看見「抱歉，出了點問題」的提示，並無法登入、查看內容。（圖／民視新聞翻攝）

有網友好奇詢問meta AI，meta AI回覆證實「是，臉書現在當機中。截至今天 6/12，全球用戶回報大量連線問題，過去1小時就有111次故障報告，很多人被登出或無法留言按讚。台灣這邊也有店家反應「Fb大當機，直接被登出」。

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原文出處：最新／臉書傳災情 網頁版、APP都暫時故障不能登錄使用

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