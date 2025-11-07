臉書內部數據：靠詐騙廣告「大賺5千億元」、佔10%營收 每日曝光150億則
即時中心／徐子為報導
外媒《路透社》6日引述社群媒體巨頭Meta內部文件指出，該公司在去（2024）年底的內部預測中估計，約有10%的年度總收入、約160億美元（約台幣5000億元），來自替詐騙活動與違禁商品刊登的廣告。
報導指出，Meta至少三年來未能有效識別並阻止大量高風險廣告，導致Facebook、Instagram與WhatsApp數十億社群用戶暴露於詐欺電商、投資陷阱、非法線上賭博及違禁醫療產品的風險之中。
根據去年底一份內部文件，Meta平均每天向旗下平台用戶展示約150億則「較高風險」詐騙廣告。另一份同年底文件指出，這類廣告每年可為Meta帶來約70億美元（約台幣2185億元）的收入。
而大部分詐騙來自行為可疑、足以觸發Meta內部警示系統的用戶，不過文件顯示，只有當自動系統判定廣告主要高達95%的機率涉及詐騙時，才會禁止投放廣告；如果系統認為廣告主僅「可能」是詐騙者，則會收取更高的廣告費率作為懲罰，藉此阻止可疑廣告主投放廣告。
文件進一步指出，點選詐騙廣告的用戶更可能再次看到此類廣告，這是因Meta的廣告個人化系統會根據用戶興趣投放廣告。
對此，Meta發言人史東（Andy Stone）在聲明中表示，路透看到的文件「呈現片面觀點，扭曲Meta對詐騙行為的處理方式。」他表示，公司內部估算2024年收入中有10.1%來自詐騙及其他違規廣告的數據，屬於「粗略且過度包容」，後來認為實際比例更低，因為該估算中也包含「許多合法廣告」，但拒絕提供更新數字。
原文出處：快新聞／臉書內部數據：靠詐騙廣告「大賺5千億元」、佔10%營收 每日曝光150億
更多民視新聞報導
黃仁勳今年四度訪台！台南購買3美食 這一項來頭不小
北部清淨藍海年度最終場 廉能海巡風城法治宣導活動成功落幕
全新北市都要塞爆？ 侯友宜：耶誕城不侷限板橋、擬逐步擴大至各區
其他人也在看
MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責
道奇隊韓籍工具人金慧成昨天回國，在仁川機場接受媒體訪問，過程中一名不速之客突然出現嗆金慧成還錢，多數韓國網友對金慧成的行為感到不滿。 金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
郭書瑤、春風爆熱戀「她親解兩人真實關係」 被對方一句「讓我照顧你」感動
「瑤瑤」郭書瑤宣布加盟好友春風的公司「混血兒娛樂」，先前兩人緋聞頻傳，讓春風忍不住爆粗口澄清，聊起這件事郭書瑤表示「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」自認還是喜歡高帥型的，並說「好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
跳水》雙人決賽失誤... 全紅嬋「帶傷上場」哽咽曝心酸
大陸金牌奧運選手全紅嬋，與廣東省隊搭檔王偉瑩，在6日出戰第15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽。不過與首場的精彩表現不同，全紅嬋在最後一跳時不慎失誤，與搭檔僅獲得第5名。全紅嬋也紅著眼眶坦言「自己（實力）反正是比不過之前了」，但沒有比賽的日子她確實非常快樂，面對「不跳水會失去人氣」時，她也強調只要快樂就好，她能承擔這個代價。中時新聞網 ・ 5 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《千萬買房惡夢》漏水屋VS惡鄰居的殘酷二選一：專家用「修繕經濟學」算出痛苦指數
「我花光二十年積蓄，竟然買到一棟會下雨的屋子，還附贈整天在群組咆哮的惡鄰居！」一位剛交屋的苦主在論壇絕望控訴，他的人生積蓄換來的竟是「漏水屋＋惡鄰居」的雙重打擊。這個極端案例在網路引爆熱議，掀起一場關乎居住品質的終極思辨：當硬體災難與人性考驗同時來襲，我們該如何抉擇？ 走進這位苦主的新家，牆面水痕如抽象畫般蔓延，天花板的黴斑像不請自來的紋身，更可怕的是社區群組裡永不停歇的言語暴力。「每次下雨我都神經緊繃，既要忙著拿水桶接漏水，還要忍受群組裡鄰居的冷嘲熱諷。」這種雙重摺磨讓他不禁反思：如果當初只能二選一，到底該選漏水但鄰居和善的老公寓，還是房屋完好但鄰居難纏的華廈？賣厝阿明 ・ 1 天前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 5 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 3 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前