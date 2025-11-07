臉書內部數據：靠詐騙廣告「大賺5千億元」、佔10%營收 每日曝光150億則

即時中心／徐子為報導



外媒《路透社》6日引述社群媒體巨頭Meta內部文件指出，該公司在去（2024）年底的內部預測中估計，約有10%的年度總收入、約160億美元（約台幣5000億元），來自替詐騙活動與違禁商品刊登的廣告。





報導指出，Meta至少三年來未能有效識別並阻止大量高風險廣告，導致Facebook、Instagram與WhatsApp數十億社群用戶暴露於詐欺電商、投資陷阱、非法線上賭博及違禁醫療產品的風險之中。



根據去年底一份內部文件，Meta平均每天向旗下平台用戶展示約150億則「較高風險」詐騙廣告。另一份同年底文件指出，這類廣告每年可為Meta帶來約70億美元（約台幣2185億元）的收入。



而大部分詐騙來自行為可疑、足以觸發Meta內部警示系統的用戶，不過文件顯示，只有當自動系統判定廣告主要高達95%的機率涉及詐騙時，才會禁止投放廣告；如果系統認為廣告主僅「可能」是詐騙者，則會收取更高的廣告費率作為懲罰，藉此阻止可疑廣告主投放廣告。



文件進一步指出，點選詐騙廣告的用戶更可能再次看到此類廣告，這是因Meta的廣告個人化系統會根據用戶興趣投放廣告。



對此，Meta發言人史東（Andy Stone）在聲明中表示，路透看到的文件「呈現片面觀點，扭曲Meta對詐騙行為的處理方式。」他表示，公司內部估算2024年收入中有10.1%來自詐騙及其他違規廣告的數據，屬於「粗略且過度包容」，後來認為實際比例更低，因為該估算中也包含「許多合法廣告」，但拒絕提供更新數字。





原文出處：快新聞／臉書內部數據：靠詐騙廣告「大賺5千億元」、佔10%營收 每日曝光150億

