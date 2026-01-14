臉書剩下老人會用？他嘆內容變無聊，一票人反推「２強項」：能搶到便宜商品

隨著年齡增長，社群媒體使用習慣也會跟著改變，尤其是Facebook（臉書）這個陪伴許多人走過青春歲月的平台。一名年過40歲的網友近日在PTT發文，表達對臉書動態內容感到無聊的困擾。話題一出，引發網友熱烈討論，有人認同這種現象，但也有人分享臉書在獲取旅遊、消費資訊方面的實用價值。

網友抱怨臉書內容乏味

一名網友在PTT以「FB變得非常無聊」為題發文，表示他觀察自己的臉書動態後發現，好友中３分之２的人已經多年未更新動態，完全不知道對方近況，剩下３分之１的人所發布的內容，則大多是育兒日常或零碎文章，但他又覺得這些內容與他無關，因此感嘆地說：「過了40歲覺得臉書變得非常無聊，這是正常的嗎？」

不少網友深有同感

貼文發布後，許多網友表達相同感受，「正常，而且也漸漸不是同興趣和生活圈的人了，所以現在也很少用，偶爾刷新聞而已」「小孩展示區，超Boring，還有老人幹文區」「FB、IG都是老人在用的」「FB、IG到了大家都在曬小孩的年紀了」，暗示這些平台的使用者結構已經明顯老化。

網友分享臉書實用功能

儘管有不少網友對臉書內容感到厭煩，但仍有許多人認為這個平台具有實用價值，關鍵在於如何善用，像是可以從中獲得旅遊資訊或優惠好康，「我都從社團中知道哪個賣場有便宜好康」「我都拿來看地區情報、旅遊資訊、娛樂消息，還滿有用的啊」「現在臉書都是為了看買賣社團的文章」「加搞笑的社團啊！都發些搞笑的，比朋友的還好看」「只看旅遊粉專」「現在都拿來追蹤各領域的投資文，有８成的人都不會在網路上更新生活」。

網友態度兩極化反應

討論串中也出現一些有趣觀點，有網友直接對原PO說：「應該是因為你沒有小孩可以曬吧」「小孩不就近況，你沒興趣，不是他沒分享」。也有人分享不同的使用心態：「我用FB不是為了看別人近況，是在寫自己的記錄」「FB最有用的不就是動態回顧？寫給以後的你看的」。

▲臉書社團有許多優惠資訊，能買到便宜商品。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

