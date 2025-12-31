臉書只剩老人在用？他怨只剩「曬娃文」 內行揭1功能：一堆好康

生活中心／朱祖儀報導

不少人抱怨，越來越少朋友用臉書。(示意圖／翻攝自pixabay）

現在有不少新的社群平台推出，不少人開玩笑稱，臉書只剩老人在用。近來也有網友抱怨，朋友已經許久沒有更新，現在會發文的人大多都在曬小孩，過了40歲後就覺得臉書很無聊。文章曝光後，眾多網友也有同感，但也有人透露，自己愛用臉書的真實功用。

一名網友在PTT發文表示，自己臉書好友大約有2/3的人都已經許久沒更新，完全不知道他們的近況，其他還有在更新的朋友，大多都是發瑣碎的文章或是不斷曬小孩，也讓她覺得很無趣，「會覺得這些跟我有什麼關係？過了40歲覺得FB非常無聊，這是正常的嗎？」

文章曝光引起共鳴，眾人紛紛表示，「早就沒朋友在看了」、「我沒有朋友...臉書會傳訊給我的只有廣告」、「我現在開FB只為了看附近的夜市有什麼攤出來擺」、「FB、IG都是老人在用的」、「老早不使用的東西了，只剩下看梗圖。」

但也有人指出，其實可以追蹤自己有興趣的粉絲專頁或是社團，「我都拿來看地區情報、旅遊資訊、娛樂消息，還蠻有用的啊」、「fb社群還是滿有趣的 比較像論壇跟知識發散」、「只看旅遊粉專」、「去追蹤粉專阿！比較有趣。」

