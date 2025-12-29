臉書好友慫恿投資高獲利基金 59歲男險被騙70萬元

cnews204251229a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

雲林縣斗六警分局莿桐分駐所接獲轄內郵局通報，指稱1名59歲林姓男子，透過臉書結識了1名網友並互加好友，對方不斷噓寒問暖後，日前竟慫恿林男投資所謂的「高獲利基金」。斗六警分局表示，林男信以為真，前往郵局準備臨櫃提領新台幣70萬元，準備交給詐騙集團成員。警方獲報隨即派遣警員黃子浩、葉鎮愷等，趕赴現場了解並協助處理，也及時攔下這場假投資類型的騙局。

警方表示，林姓男子因有投資意願，透過臉書結識了1名網友，2人互加好友後，對方在聊天過程中，不斷噓寒問暖，逐步建立信任，日前開始慫恿林男投資所謂的「高獲利基金」，並誆稱可保證獲利。林男信以為真後，前往郵局準備臨櫃提領70萬元。

斗六警分局表示，員警到場關懷時，林男起初還謊稱提領款項，是為了家中裝潢使用。員警發現這種說法，正是詐騙集團常灌輸被害人的慣用理由之一。員警再檢視line對話內容，發現詐騙犯嫌持續傳送虛構的獲利截圖與訊息，營造穩賺不賠假象，讓林男深信不疑。

斗六警分局表示，現今詐騙手法不斷翻新，詐騙話術往往以高獲利為誘因，令人產生不切實際的憧憬。呼籲民眾，如遇投資、匯款或提領金錢等情形，務必提高警覺、謹慎查證。若有任何疑慮，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免淪為詐騙集團的受害者。

照片來源：雲林縣警方提供

