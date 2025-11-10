臉書宣傳台灣豬肉…突遭蘇丹網友指控賣武器！國防部急澄清：這裡不是中國

國防部臉書遭蘇丹網友入侵。圖／翻攝自國防部發言人臉書

尷尬了！國防部臉書粉專日前發布貼文，宣傳「饗美味國產豬肉、鍛堅實國防戰力」，沒想到意外遭到蘇丹網友入侵，紛紛留言指控「中國向蘇丹叛軍販售武器」，讓國防部緊急留言表示，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。

蘇丹內戰自2023年爆發後，政府軍（SAF）跟叛軍「快速支援部隊」（RSF）持續激戰，目前造成數萬人死亡，近日有外媒報導稱，中國向RSF提供中國製「FB-10A」短程地對空的飛彈系統，這批武器原由阿伯聯合大公國購得，但是卻傳出轉運到RSF手中，用於屠殺人民。

國防部臉書粉專「國防部發言人」8日在臉書發布貼文，表示「饗美味國產豬肉，鍛堅實國防戰力，護國安」。沒想到這篇貼文遭到大批蘇丹網友入侵，他們紛紛留言指控「中國向蘇丹叛軍販售武器」。對此，國防部緊急在留言以中、英文寫下「裡是中華民國，不是中華人民共和國Here stands the Republic of China （Taiwan）, not the People’s Republic of China」。

事實上，蘇丹內戰自2023年4月爆發以來，已經造成數萬人死亡，上個月叛軍佔領法希爾，並在城市內進行大規模屠殺，導致今年10月死亡人數高達1545人，傷亡人數達3千人，略低於2024年10月創下的3240人的紀錄。聯合國表示，蘇丹戰爭已經使得數百萬人流離失所，是目前最嚴重的人道危機。



