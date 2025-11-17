臉書帳號突遭停權沒給理由 蘇一峰痛批太黑了：國家黑手伸進來？

知名胸腔科醫師蘇一峰，平日會針對國內政局與時事表達看法。不過在今（17）日晚上，蘇一峰透露自己的臉書帳號突然遭到停權，而且沒給他任何理由，讓他忍不住痛批，「真是太黑了」。

知名胸腔科醫師蘇一峰17日晚間表示自己的臉書帳號莫名遭到停權。（圖／蘇一峰臉書）

蘇一峰晚間向《中天新聞網》透露，他的臉書帳號被停權了，而且沒給任何理由，他還分享臉書回覆內容的截圖，「你的帳號已停用！如需更多資訊，請瀏覽使用說明」。

蘇一峰表示臉書停權他的帳號未給任何理由。（圖／蘇一峰提供）

「你的帳號在2025年11月17日遭停用。如果你認為自己帳號遭停用的處置有誤，你可以在帳號停用號最多30天內，透過使用說明提交更多資訊。如果你在此期間內皆未提交資訊，則你的帳號將永久停用，你也無法再要求審查」。

蘇一峰質疑是國家黑手伸進來。（圖／蘇一峰提供）

看完臉書回覆內容，蘇一峰忍不住痛批，「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來，晚上八點突然就被停權，也沒給我任何原因，沒寄信告訴我原因」。

蘇一峰表示晚上八點自己的臉書突然就被停權。（圖／蘇一峰提供）

蘇一峰擁有陽明大學臨床醫學博士學位，現任台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師，主治科別為一般內科，專長包括胸腔呼吸內科學、呼吸道疾病、胸腔重症醫學、肺癌胸腔腫瘤、呼吸睡眠疾病、呼吸道感染症、肺結核。

