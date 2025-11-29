臉書廣告買烏魚子變13包蕃薯乾！他氣喊「打電話沒人接」 網教1招退款

一位網友在臉書網購烏魚子，實際拆箱查看卻是蕃薯乾。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

「我再也不會在FB上買東西了！」一名網友抱怨，他從臉書廣告買了一箱烏魚子，貨到付款1290元，怎料實際開箱卻是13包蕃薯乾，致電賣家也無人接聽，讓他相當氣憤。文章一出，不少人就感嘆，「敢在FB上面買東西的人都是狠人」、「FB上都詐騙，常常宣導，卻一堆人不聽勸」。

有位網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在臉書看到販賣烏魚子的廣告後相當心動，隨即下單購買，沒想到貨品送達、支付1290元後拆箱查看，卻發現內容物竟是13包蕃薯乾。

原PO說到，他趕緊打電話給賣家，卻遲遲無人接聽，讓他氣得直呼，「在這裡奉勸社團的朋友們，如果再有看過這種廣告，不要再被騙了……從今以後，我再也不會在FB上買東西了！」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「13個1290元，看價錢也知道不可能啊」、「這陣子看到臉書蠻多人，烏魚子變地瓜的」、「敢在FB上面買東西的人都是狠人」、「臉書購物，如同買樂透，槓龜居多」、「啊不是講很多次，不要在臉書一頁式網站買東西，偏偏一堆人不聽」、「臉書買東西，建議跟賣家拿電話聯繫過再說，不敢給你電話的，就通通判定為詐騙」。

也有人指出，「打電話過去快遞公司喔！可以退，說是詐騙」、「快遞收錢的嗎？可以先打去他們客服，報單號，說是詐騙包裹，要求止付、退款」、「真的可以退貨退錢，不要嫌麻煩就能拿回來」、「聯絡物流，回報詐騙，我之前一週就拿回金額，把包裹退回去」。

還有人分享，「我也有看到賣烏魚子的，說10片990元，然後說20片多少30片多，越來越便宜，我就點他們粉絲頁，沒幾個按讚，一頁式廣告，我就沒下單了」、「我之前也花了將近兩千買干貝，結果收到的是黑輪」、「抖音也很多，我買烏魚子，送來3包共15條烤地瓜」、「我看過一個朋友就比你慘了，買3顆人蔘結果收到了3顆風乾的蘿蔔」。

