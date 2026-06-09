臉書廣告、LINE群組成詐騙工具？泰國消委會怒告Meta、蘋果求償2.3億

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泰國消費者委員會近日向法院提起訴訟，控告LINE、Meta與蘋果等跨國科技平台未盡監管責任，讓詐騙集團行騙。（示意圖，取自Unsplash）

泰國近年網路詐騙案件層出不窮，泰國消費者委員會近日代表10名詐騙受害人向法院提起民事訴訟，指控LINE、Meta、蘋果（Apple）等跨國科技平台及多家金融機構未善盡監管責任，讓詐騙集團得以利用相關平台與服務行騙，求償金額高達2.3億泰銖（約新台幣2.2億元）。

根據訴狀內容，詐騙集團鎖定有意學習股票投資、希望增加額外收入的民眾下手。他們先透過Facebook刊登假投資廣告，甚至盜用知名網紅的照片與姓名，包裝成股票教學課程吸引受害者加入。

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受害人上鉤後，便被拉進超過328人的LINE群組。群組內持續分享真實股市資訊與交易內容，營造專業投資社群的形象，藉此取得受害人信任。

待時機成熟後，詐騙集團再引導受害人透過App Store或Google Play下載特定應用程式，並鼓勵開設投資帳戶。當受害人投入資金後，款項最終被轉入詐騙集團掌控的銀行帳戶，造成鉅額損失。

為何LINE、Meta和蘋果也被告？

負責本案的泰國消委會法律代表南娜帕頌指出，此次訴訟對象包括Meta、LINE、蘋果母公司以及相關金融機構，而非其泰國分公司，因為母公司才是負責平台營運與管理的主體。

她認為，若不是Facebook出現詐騙廣告、LINE成為詐騙集團聯繫與經營社群的工具、詐騙App能夠透過蘋果平台上架流通，以及銀行系統提供資金轉移管道，詐騙集團很難完成整個犯罪流程。

泰國消委會主張，相關企業應對監管不足負起責任，並向10名受害人賠償共計2.3億泰銖損失。泰國消委會希望藉由此次訴訟強化企業責任，進一步保護消費者權益。泰國民事法院預計於8月3日召集相關當事人開庭協調。

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