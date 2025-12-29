臉書投資陷阱步步逼近 中年男臨櫃提領70萬 警銀即時攔阻止血

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣莿桐鄉一名中年男子，日前誤信臉書結識的投資網友，臨櫃準備提領新臺幣70萬元交付對方，郵局行員發現異狀立即通報警方，斗六分局員警迅速到場查證，在關鍵時刻成功攔阻詐騙，保住男子積蓄。

斗六警分局莿桐分駐所指出，當日接獲郵局通報，指一名民眾臨櫃提領大額現金，神情緊張、說詞反覆，疑似遭詐。警方隨即派遣警員黃子浩、葉鎮愷趕赴現場，與行員共同了解提領用途，啟動防詐關懷機制。

警方查明，59歲林姓男子是透過臉書認識一名網友，對方自稱熟悉投資操作，先以日常關心建立信任，隨後推薦所謂「高獲利基金」，並傳送多張獲利截圖，宣稱可短期回本、穩定賺錢。林男信以為真，依對方指示前往郵局提領現金，準備交付詐騙集團。

林男表示，提領款項是用於裝潢，警方發現該說法與近期多起投資詐騙案件中，被害人常被指示的回應內容相符。經警方說明後，林男同意配合查證，警方檢視其通訊對話，確認對方持續以假獲利訊息誘導投資，手法明顯為投資詐騙。

警方隨即向林男說明詐騙話術重點，提醒凡宣稱「保證獲利」、「限時投入」皆屬高風險警訊。林男當場打消提領念頭，成功攔阻新臺幣70萬元。斗六分局呼籲，民眾投資前務必查證來源，遇有提領或匯款疑慮，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，避免財產損失。