臉書指控林智堅遭打臉！陳智菡被判賠30萬 律師曝「關鍵因素」
即時中心／林韋慈報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年在社群發文，指稱新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積，使原定250％的容積率暴增至450％。林智堅提告後，台北地方法院昨（20）日宣判陳智菡敗訴，須賠償30萬元。對此，律師黃帝穎今（21）日發文表示，「該為民眾黨的法盲默哀」。
面對判決，陳智菡昨在社群表示，自己的發言「已經合理查證」，並稱此案是「為司法致哀」。她指出，自己是基於公共議題提出質疑，但判決卻悖離常理、打壓言論自由，甚至壓縮人民合理提問的空間。她強調會依法上訴，以捍衛清白，並批評林智堅濫用司法，製造寒蟬效應，形容司法「嚴重雙標」。
今她也再次說明，表示此判決是「悖離常理」，而且令人匪夷所思，她絕對會上訴，捍衛自己的清白之外，也要捍衛公眾議題討論的權利，她也強調，此一質疑都有人證與物證。網紅四叉貓今也發文表示，「陳智涵被告妨礙名譽判賠三十萬，小草千萬不用太擔心，她只要隨便賣兩張拓凱（4536）的股票就能賠了」。
而黃帝穎律師則分析，陳智菡敗訴的關鍵在於「不實指控」。陳智菡在臉書聲稱，林智堅曾在某場餐會表示，自己能將容積率從 250 調至 450，並宣稱法院「判決書」可證實此事。但實際上，該份文件只是「裁定書」，內容完全未認定林智堅有此承諾。換言之，陳智菡的主張根本與裁定書不符，因此當庭遭到拆穿。
黃帝穎指出，有三份司法文書明確「打臉」陳智菡。首先，台北地院裁定書並未認證林智堅承諾容積率；其次，新竹地檢署針對新竹馬偕兒童醫院容積案偵查後，認定「查無具體違法情事」，並已簽結，相關函文及回證均在卷內備查。最後，最高行政法院111年度上字第372號判決也認定，新竹市政府在此案的行政作業「於法並無違誤」。
綜合上述，黃帝穎認為，陳智菡的不實指控已被台北地院、最高行政法院及新竹地檢署三大司法機關明確否定，因此敗訴屬意料之內。他呼籲民眾黨應加強法治教育，以避免再次出現類似爭議。
原文出處：快新聞／臉書指控林智堅遭打臉！陳智菡被判賠30萬 律師曝「關鍵因素」
更多民視新聞報導
最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄 仙氣逼人絕美畫面曝
自家人也看不下去！蔡正元轟國民黨「這事」停在上世紀：封建把戲
最新／高雄燕巢、田寮山坡地遭偷倒廢棄物！橋檢聲押4人 5人交保處分
其他人也在看
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 10 小時前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁
菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指......風傳媒 ・ 22 小時前
北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪
社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 1 天前
雙方停車問題釀風波! "住戶持開山刀恐嚇"鄰居全都錄
地方中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭五結鄉一處巷弄，昨天上午發生一起糾紛。當時賴姓男子正帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路，甚至還拿出開山刀恐嚇他，當下他只好先拍下過程自保。根據了解，雙方之前就有多次因停車發生口角，但沒想到這一回竟然亮刀。一名老翁情緒激動，被指控在與鄰居發生口角後，竟然持開山刀下樓理論。過程中不斷揮舞著開山刀、作勢砍人、模樣凶狠。投訴人賴姓男子說，當時他正帶著一歲半的孩子準備外出，把手機拿出來錄影自保，整個過程讓孩子受到不小驚嚇。為了停車問題起糾紛，男子拿出開山刀恐嚇，賴男當下拍下過程自保。（圖／民視新聞）原來持刀男子，質疑他之前開車時，輾過他鋪設的水泥，被要求提供證據、卻又拿不出來，引發不滿，最後演變成亮刀恐嚇。賴先生表示：「對方颱風天之前有用水泥鞏固地面，然後說是我把他壓壞的，那我也請他提供影片跟證據證明說是我，他就覺得說我對他不禮貌，結果他就衝進去家裡拿出開山刀。」賴姓男子帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路。（圖／民視新聞）賴先生說，之前雙方就因停車問題，有過多次摩擦，但從未如此激烈，如今家人出門，心生恐懼！附近住戶也說，這裡巷弄狹窄，大家平時都有「先來後到」的默契，不應為了停車問題失去理智。警方：「犯嫌於爭執過程有手持刀械之情形，雖無造成傷害，惟令報案人心生恐懼，本分局已掌握犯嫌身分，將依刑法恐嚇罪偵辦。」一場巷弄間的停車糾紛，竟然演變成拿刀相向，不但傷了鄰居情誼，最後還可能吃上官司。(民視新聞黃富溢宜蘭報導)原文出處：雙方停車問題釀風波！ 「住戶持開山刀恐嚇」鄰居全程錄下 更多民視新聞報導基隆中山隧道「鬼影事件」破案！3人為拍靈異短片下場慘了通緝犯要搬家逃竄 警急攻堅逮人查獲槍彈與喪屍煙彈全台冷颼颼 玉山飄下30分鐘「初雪」民眾超驚喜民視影音 ・ 18 小時前
影／撞死婦人肇逃 男涉毒駕落網遭羈押禁見
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市18日下午發生一起肇事逃逸案件，一輛自小客車行經新義街與員鹿路口時，互傳媒 ・ 21 小時前
獨家／房產遭詐被抵押 老婦告地面師「不起訴」原因曝｜#鏡新聞
持續來追蹤這起詐騙案件，被害人一家，提告放貸的金主詐欺，最後新北檢卻不起訴處分，令他們相當失望無助。因為抵押房產時，老父親雖然有在本票上簽名蓋章，但當時他已經中風意識不清，被害人更控訴，後續他們提出精神鑑定，卻沒有被檢方採納。對此新北檢回應，相關證據，不足以證明放貸的金主跟詐團有勾結，才裁定不起訴處分。其他律師也解釋，由於詐騙集團會製造斷點，所以要證明放貸的代書或金主跟歹徒是一夥的，難度真的很高。鏡新聞 ・ 23 小時前
中山隧道"長髮女鬼"嚇人! 3人行拍靈異片"2人是記者"遭開罰
生活中心／綜合報導上個月26日晚間7點多，一名騎士經過基隆中山隧道時，突然看見一名黑衣長髮女站在隧道，嚇到馬上跑去拜拜。事後警方調查才發現，原來是3人在隧道裡拍靈異短片，基隆地院也依社維法，各裁處5千元罰款，起底身分，其中兩人竟然還是電視台記者。基隆市中山隧道內，上個月26日晚上6點多，突然一輛轎車停在路中央，接著下來兩個人，討論完，一人站定位，另一位橫跨馬路到對向，完成這驚悚畫面，還好後方沒有來車，但不只違法還很危險。當時目擊民眾賴先生：「當下是真的有被嚇到，（現在）還是會有那種陰影存在，畢竟有時候還是會經過那個隧道。」李男、岩女從違停轎車上走下來，準備「裝神弄鬼」（圖／民視新聞）賴先生當時騎車經過，一度懷疑自己的眼睛，怎麼會有長髮女鬼在這！一開始經過瞄到黑影，回來又看到，當天晚上回家因為畫面遲遲揮不掉，徹夜難眠，隔天上班精神不濟整個人"雷殘"，嚇到去廟裡拜拜求平安，警方調查後發現，是中山隧道內有民眾在假鬼假怪，江姓男子開著租來的轎車，載李男、跟岩女，來到基隆，岩姓女子身穿黑衣、黑褲，長髮披肩，就算當時正值萬聖節前後，這裝扮突然在路邊，單獨一人確實嚇人，他們三人說，是在拍靈異短片，但已經有危害安全之虞，調查後，三人身分被起底，其中兩人，甚至是記者身分。當時目擊民眾賴先生：「從事記者工作，應該照理來講，對這個東西應該會（比較知道不能觸法），應該照理講，他們應該都會比較清楚，只是不知道怎麼會有當下這個狀況發生，其實滿驚訝的。」三人皆從事媒體行業，其中兩人還是電視台記者（圖／民視新聞）負責拍攝的李姓男子從事電影業，開車的江男、跟女鬼模特岩姓女子，是電視台記者，他們說，不知道在隧道內拍攝，會嚇倒其他用路人，甚至造成危害安全，但法官認為是無稽之談，畢竟都大學畢業、還從事媒體行業，最後依社維法送辦，各裁處5000元罰鍰，若不服，可提抗告。再看一次畫面，當天四下無人，又飄著雨，搭配聲音，真的好毛，根據私下了解，兩名記者被台內處小過處分。畢竟如果今天嚇到的是年長者、或心臟疾病患者，怎麼辦？人嚇人可是會嚇死人的。原文出處：中山隧道「長髮女鬼」好嚇人！ 警循線逮人「身分曝光」挨罰5千 更多民視新聞報導北台灣連日雨! 基隆50年老樹倒塌壓毀民宅雨棚基隆公車突竄黑煙乘客嚇逃 外送員助司機滅火長髮黑衣女等3人基隆隧道拍靈異短片 嚇壞人各罰5千民視影音 ・ 23 小時前
NBA》「瘋狗貝」Beverley遭妹妹指控掐脖、甚至威脅殺人 律師否認暴力行為
37歲的Patrick Beverley最近因為涉嫌對15歲妹妹施暴遭逮捕，外電披露的文書內容細節更緯來體育台 ・ 1 天前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 3 小時前
2台男東京街頭「遭鐵棒毆打」！5日男遭逮 主嫌長相曝光
綜合日媒報導，日本東京千代田區神田須田町，7月31日上午9時許，有5名日本男子對一名30多歲及一名40多歲的台灣男子噴灑催淚噴霧，隨後持鐵棒毆打被害人，並企圖搶走被害人的行李箱。根據警方調查，這5人分別為主嫌23歲的宮下佳樹、22歲的藤井雄斗、21歲的大谷真那斗，一名19...CTWANT ・ 4 小時前
太子集團跨國詐騙3人收押 七成民眾贊成鞭刑"打"詐
社會中心／綜合報導太子集團詐欺洗錢案，北檢兩波搜索行動，拘提八人到案，其中有三人遭到羈押。相關部會在週三，赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。針對太子集團跨國詐欺洗錢，立委黃國昌對於閣揆卓榮泰評論個案，似乎很感冒，一度跟法務部長鄭銘謙槓上，雙方你一言、我一語。法務部長鄭銘謙vs.立委（民眾）黃國昌：「卓榮泰怒批法院輕放，重挫打詐士氣，有聲押五人核心幹部聲押五人，法院交保三十萬，我現在沒有問你，你急著趕快出來幫卓榮泰洗地喔，我們沒有洗地喔，雙標至極啦沒有雙標啦，這個本來就是依照，回到事務的本質在處理嘛。」早在2019年之後，檢警調曾接獲52次洗錢通報，究竟在美國司法部起訴前，相關單位有沒有早一步動起來，立委吳宗憲提出疑問。法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲：「他們事情報了那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢就是這樣的新聞稿啊，委員我們當過檢察官喔，不是說今天（報出來）明天就可以查的到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法要執行要搜索有他字案嗎部長。」打擊詐騙是否納入鞭刑，相關部會赴立院進行專題報告。（圖／民視新聞）柬埔寨太子集團在台嫌犯，北檢經過兩波搜索，拘提八人到案，其中三人遭羈押禁見。原本遭聲押的幹部涂又文，則獲得三十萬交保。七成民眾贊成引進鞭刑，處罰詐騙犯，是否參考新加坡打詐，將鞭刑納入刑法，法務部和司法院態度保留。法務部長鄭銘謙vs.立委（民）吳思瑤：「英國都已經老早廢除掉了，我們認為說當然有一些的聲音，但是我們是認為這個可能有違反酷刑，跟公政公約的疑慮。」司法院刑事廳長李釱任vs.立委（民）吳思瑤：「刑罰在身體刑的部分，在我國討論比較採負面的看法，可能有所謂的報仇性的性質，我們是用矯正刑的概念，來取代這種應報刑的思維嘛對對，我們絕對要審慎。」打擊詐騙是否納入鞭刑，相關部會赴立院進行專題報告。（圖／民視新聞）鞭刑可不可行，在保障人權之間如何取得平衡，仍有待相關部會做出評估。原文出處：詐騙太猖獗！ 太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法"打"詐 更多民視新聞報導跨國洗錢集團藏身高雄 "鴨哥"一年成功洗錢53億假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了嘉義市加碼普發6000元有譜？黃敏惠拍胸保證「完全有能力」民視影音 ・ 1 天前
黃金.紅包大放送! 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網
社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導"職業大賭場"被抄！台北中山區有一間"百家樂"賭場，用民宅做掩護，在地下室開職業賭場而且行事相當謹慎，場外裝了多支有人臉辨識的監視器，還派人在周邊把風，但還是被警方破獲，這回抓了31名賭客，負責人、荷官和工作人員等31人，一共62人，動用兩輛警備車才載完，而其中有好幾名短裙辣妹，格外引人注目。多名員警，全副武裝，突襲民宅，衝下地下室，原來這裡面藏著"大型賭場"，大動作破門攻堅！過不久，只見好幾名賭客、荷官、工作人員等，穿著不同顏色、數字的背心，狼狽走上了出來，一一步上警備車，這陣容真的太龐大，一共有62人，還需要出動兩輛警備車才載得完，引起了經過的民眾注意，拍下來直呼"真熱鬧"。黃金.紅包大放送! 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網。（圖／民視新聞）不過，更引人注目的還有這裡，仔細看一看，被警方帶出來的，有好幾名短裙、容貌姣好的辣妹，穿上黃色背心，多達二十幾人，她們通通都是賭場的荷官跟服務人員。警方掌握情資，台北中山區有一處"百家樂"職業大賭場，藏身在民宅地下室，而且行事極為謹慎，外面裝了多支有人臉辨識的監視器，確認賭客，還派人在周邊把風，沒想到依舊被抓，警方抓了一共31名賭客，和負責人、工作人員、荷官等31名，並查扣籌碼高達5億多元，賭資245萬多元，51顆鏡頭、22台對講機、2台點鈔機等證物。黃金.紅包大放送! 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網。（圖／民視新聞）警方將主嫌等工作人員，依刑法賭博罪，移送台北地檢署偵辦，至於賭客部份，則依違反社會秩序維護法進行裁罰，要全力掃蕩不法。原文出處：黃金、紅包大放送 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網 更多民視新聞報導「賓賓哥」事件嚴重了！中市府罰13萬+警方出手 下架7影片縱火害死女室友！壯男穿女裝自首 殺人罪判8年最新／成功嶺爆逃兵！替代役男入營7小時藉口「上廁所」跑回台北民視影音 ・ 3 小時前
「唾液快篩」全面上路！ 警檢測毒駕3分鐘現形
台北市 / 綜合報導 吸毒後開車毒駕事件，嚴重危害用路人安全，刑事局宣布了，毒品唾液快篩，全面上路，警察只需使用試劑採集駕駛的口腔樣本，短短3到6分鐘，就知道有沒有吸毒，如果是陽性反應，車子就會被移置、保管，並吊扣駕照1到2年，要是拒絕檢測，將開罰18萬元。被警方攔查，汽車駕駛神情緊張，警方VS.毒駕嫌犯說：「不要動，不要動，你丟什麼東西啦。」員警注意到，他手上拿著電子菸，下一秒駕駛就想丟棄滅證，立即被壓制逮捕，警方VS.毒駕嫌犯說：「大麻電子菸嘛，對不對。」毒駕事件層出不窮，更有員警因公殉職，為了加強緝毒力道，刑事局昨(20)日通令全國警察機關上路執法，只要判斷駕駛有毒駕疑慮，就可以要求對方接受毒品唾液快篩檢測，警方說：「所以現在兩條線就都是陰性。」採集唾液檢測，最快3分鐘就有結果出爐，試劑準確率高達96%之外，一次還可以驗出7種毒品反應，包括海洛因、嗎啡、依托咪酯、愷他命等毒品，通通無所遁形。刑事局毒緝中心副大隊長鄭偉豪說：「如果呈陽性的話，除了依道交條例第35條，罰以3萬元以上，12萬元以下的罰鍰以外，同時也是移置保管車輛，還有吊扣駕照1-2年，那如果拒測的話，更是處以18萬，非常高額的罰鍰，同時吊銷駕照。」毒駕除了面臨高額罰鍰，警方也會依法採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪，根據刑事局統計，去年共查獲2169件毒駕案，今年光是1到9月，就有5468件，整整多出1.5倍，毒駕上路罔顧自己及他人性命，執法單位硬起來嚴查毒駕，保障民眾生命財產安全。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
二度搜太子集團共犯 查「滅證群組」再押3人｜#鏡新聞
柬埔寨太子集團事件，在台灣引發喧然大波，日前檢方已經發動第二波搜索約談行動，其中二度遭約談的尼爾公司負責人林揚茂，被檢方發現，他其實是OBU帳戶的大總管，他和另外兩名的財務主管，涉嫌串供滅證，因此晚間3人均遭裁定收押禁見。鏡新聞 ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前