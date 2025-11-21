臉書指控林智堅遭打臉！陳智菡被判賠30萬 律師曝「關鍵因素」

即時中心／林韋慈報導



民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年在社群發文，指稱新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積，使原定250％的容積率暴增至450％。林智堅提告後，台北地方法院昨（20）日宣判陳智菡敗訴，須賠償30萬元。對此，律師黃帝穎今（21）日發文表示，「該為民眾黨的法盲默哀」。







面對判決，陳智菡昨在社群表示，自己的發言「已經合理查證」，並稱此案是「為司法致哀」。她指出，自己是基於公共議題提出質疑，但判決卻悖離常理、打壓言論自由，甚至壓縮人民合理提問的空間。她強調會依法上訴，以捍衛清白，並批評林智堅濫用司法，製造寒蟬效應，形容司法「嚴重雙標」。

今她也再次說明，表示此判決是「悖離常理」，而且令人匪夷所思，她絕對會上訴，捍衛自己的清白之外，也要捍衛公眾議題討論的權利，她也強調，此一質疑都有人證與物證。網紅四叉貓今也發文表示，「陳智涵被告妨礙名譽判賠三十萬，小草千萬不用太擔心，她只要隨便賣兩張拓凱（4536）的股票就能賠了」。

而黃帝穎律師則分析，陳智菡敗訴的關鍵在於「不實指控」。陳智菡在臉書聲稱，林智堅曾在某場餐會表示，自己能將容積率從 250 調至 450，並宣稱法院「判決書」可證實此事。但實際上，該份文件只是「裁定書」，內容完全未認定林智堅有此承諾。換言之，陳智菡的主張根本與裁定書不符，因此當庭遭到拆穿。

黃帝穎指出，有三份司法文書明確「打臉」陳智菡。首先，台北地院裁定書並未認證林智堅承諾容積率；其次，新竹地檢署針對新竹馬偕兒童醫院容積案偵查後，認定「查無具體違法情事」，並已簽結，相關函文及回證均在卷內備查。最後，最高行政法院111年度上字第372號判決也認定，新竹市政府在此案的行政作業「於法並無違誤」。



綜合上述，黃帝穎認為，陳智菡的不實指控已被台北地院、最高行政法院及新竹地檢署三大司法機關明確否定，因此敗訴屬意料之內。他呼籲民眾黨應加強法治教育，以避免再次出現類似爭議。





