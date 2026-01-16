臉書揚言殺總統與國防部長 涉犯恐嚇公眾警逮人送辦

cnews204260116a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義縣中埔警分局員警，展現高度科技偵效率，查獲疑似模仿引發全台不安的張文隨機攻擊事件者到案。中埔警分局表示，日前獲報有1名劉姓網友，疑似在網路社群平臺臉書的限時動態，發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等，由於留言內容，是向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，容易導致社會恐慌。

廣告 廣告

中埔警分局表示，獲報後立即組成專案小組，蒐證及調閱相關資料後，查出留言網友是住於轄內中埔村的劉姓男子。員警也在前（14）日，循線到中埔村一帶成功拘捕劉嫌到案。全案訊後依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。

中埔警分局呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態，散布恐嚇言論。將與相關單位持續保持密切合作，利用科技偵查方法，嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

照片來源：嘉義縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

啟動春節前搶救演練 新北消防不打烊守護平安過好年

四處張貼要債文 2男網路求職涉不法討債被逮

【文章轉載請註明出處】