臉書揚言炸小港機場 警方立即偵辦緝獲犯嫌

恐嚇炸小港機場的蘇嫌被逮（警方提供）

航空警察局高雄分局於12 月 22 日凌晨 6 時許接獲報案，有人在臉書散播恐嚇機場、車站等言論，聲稱想要跨年夜幹大事、還沒完成炸小港機場的任務也該行動了等語，警方於下午1時許拘提蘇嫌到案。

航空警察局高雄分局接獲報案後，立即與高雄市警察局刑事警察大隊及鳳山分局組成專案小組積極偵辦，並報請臺灣高雄地方檢察署讓股檢察官指揮，嗣經追查臉書貼文來源，

鎖定本國籍男子蘇嫌(男、30 餘歲、居高雄市鳳山區)涉有重嫌，經警方於下午1時許拘提到案後蘇嫌坦承發布貼文，惟稱並無實際要著手攻擊小港機場或其他地方之意，且警方也無在其住居所內發現可疑危險物品。

蘇嫌的行為涉嫌違反恐嚇公眾罪及民用航空法第105 條規定：散布危害飛航安全之不實訊息者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。航空警察局高雄分局呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免助長恐慌與模仿效應並誤觸法網，為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，航空警察局高雄分局也將持續針對恐嚇公眾、危害飛安等言論迅速追查、依法究辦。