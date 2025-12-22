臉書揚言跨年夜炸小港機場 雄院裁准羈押

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄鳳山30多歲蘇姓男子，昨(22)日在臉書貼文「張文，鄭捷等人都是我成立的專案小組」，揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場、鳳山新城等，警方立即拘提到案，高雄地檢署晚間複訊後，依恐嚇危害安全罪向高雄地方法院聲請羈押，法官今天凌晨裁准羈押。

航空警察局高雄分局昨清晨6點多接獲報案，有人在臉書散播恐嚇機場、車站等言論，聲稱想要跨年夜幹大事、還沒完成炸小港機場的任務也該行動了等語，經員警查看，原PO還貼上擷取的煙霧彈及北捷隨機殺人新聞照片，恐嚇意味濃厚。

航警高雄分局與高雄市警察局刑事警察大隊、鳳山分局組成專案小組積極偵辦，追查臉書貼文來源，鎖定鳳山區30多歲蘇男涉有重嫌，昨下午1點將他拘提到案，蘇嫌坦承發布貼文，但指稱並無實際要著手攻擊小港機場或其他地方之意，警方在其住居所內也未發現可疑危險物品。

雄檢檢察官昨晚複訊後，向高雄地院聲請羈押，法官於今天凌晨裁准羈押。

