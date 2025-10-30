臉書留言「殺了你必然成真」遭凌濤提告 網友下場曝光

桃園市議員凌濤。圖：截自凌濤臉書

國民黨籍桃園市議員凌濤經常上政論節目大談時事，卻引來不同立場的網友不滿，因此至凌濤臉書留言「殺了你」以及三字經，結果遭凌濤提告。日前台中地方法院判決出爐，認定該名網友觸犯恐嚇罪，判處拘役40日，得易科罰金。可上訴。

據悉，該名網友因不滿凌濤於政論節目發表的言論，至凌濤臉書留言「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」等語，並搭配三字經，凌濤心生畏懼，因此採取法律行動。

凌濤表示，公眾發表言論必須兼顧資料的正確性、邏輯、理性，代表市民檢驗，認真監督、全力服務、研擬政策；對於人身攻擊、性命威脅、造謠，是絕對不會受到社會接受。特定網友先前在臉書留言恐嚇他，如今台中地院認定是具極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日。凌濤認為，「司法正義還是會關照社會公義」。

凌濤並提到，很遺憾大罷免期間青鳥洗版造謠，甚至有激情的狂熱者對他發出性命的威脅。他無奈地說，「我也有家人、辦公室同事、朋友要保護，於是對於極端攻擊性言論，我一定採取法律行動，而且說到做到。」面對明年九合一大選，凌濤提醒，青鳥、激進政治人士及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則法律團隊絕對會究責到底。

